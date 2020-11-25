https://ria.ru/20201125/sinod-1586321834.html

В УПЦ прокомментировали заявление Cинода Кипрской церкви

В УПЦ прокомментировали заявление Cинода Кипрской церкви

Заявление синода Кипрской православной церкви по украинскому вопросу не означает признания им раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), среди... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:46

2020-11-25T18:46

2020-11-25T18:46

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

украинская православная церковь

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Заявление синода Кипрской православной церкви по украинскому вопросу не означает признания им раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), среди кипрских иерархов налицо конфликт по этому поводу, заявил в среду РИА Новости председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря).Синод Кипрской церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября не стал отменять решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию им главы ПЦУ Епифания Думенко. В то же время в заявлении отмечается, что "синод ожидает расширенных консультаций по разрешению текущей кризисной ситуации, которая угрожает расколом христианской Церкви"."Из Кипра сегодня звучит порою диаметрально противоположная информация о том, что же принял синод. То, как о решении написано в официальном коммюнике, - можно говорить, что оно совершенно неграмотно в богословском смысле. Синод не признал ПЦУ. Большинство синодалов об этом не голосовало. Дабы избежать открытого конфликта в Церкви, синод решил, дословно, не противоречить предстоятелю Кипрский церкви в поминовении Епифания Думенко", - сказал митрополит Климент.Более того, добавил он, в коммюнике прямо говорится о существующей угрозе раскола Церкви. По мнению представителя УПЦ, поскольку синодалы не пришли к общему мнению, то, судя по всему, "данным решением они договорились лишь о том, что их предстоятель пусть делает что хочет, а они будут продолжать придерживаться своих позиций"."Думаю, что это говорит о серьезной внутренней проблеме, которая возникла внутри самой Кипрской церкви. Конфликт есть, как бы его ни пытались прикрыть. И он будет давать о себе знать при каждом удобном случае", - заключил собеседник агентства.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/rpts-1585583549.html

https://ria.ru/20201125/tserkov-1586280435.html

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новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь