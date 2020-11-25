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Религия и мировоззрение
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Синод Кипрской православной церкви признал украинских раскольников
Синод Кипрской православной церкви признал украинских раскольников
Синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию раскольников из так... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:21
2020-11-25T14:52
религия и мировоззрение
православная церковь украины (пцу)
в мире
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию раскольников из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), это следует из заявления синода."Священный синод Кипрской церкви на заседании 23 и 25 ноября 2020 года подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблему, которая возникла в связи с поминанием Епифания как предстоятеля Церкви Украины от имени архиепископа Кипра Хризостома, и решил не идти наперекор решению предстоятеля", — говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Кипрской церкви.В то же время, отмечается в нем, "Священный синод ожидает расширенных консультаций по разрешению текущей кризисной ситуации, которая угрожает расколом христианской Церкви".
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православная церковь украины (пцу), в мире

Синод Кипрской православной церкви признал украинских раскольников

14:21 25.11.2020 (обновлено: 14:52 25.11.2020)
 
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Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию раскольников из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), это следует из заявления синода.
"Священный синод Кипрской церкви на заседании 23 и 25 ноября 2020 года подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблему, которая возникла в связи с поминанием Епифания как предстоятеля Церкви Украины от имени архиепископа Кипра Хризостома, и решил не идти наперекор решению предстоятеля", — говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Кипрской церкви.
В то же время, отмечается в нем, "Священный синод ожидает расширенных консультаций по разрешению текущей кризисной ситуации, которая угрожает расколом христианской Церкви".
 
Религия и мировоззрениеПравославная церковь Украины (ПЦУ)В мире
 
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