https://ria.ru/20201125/sinod-1586262418.html

Синод Кипрской православной церкви признал украинских раскольников

Синод Кипрской православной церкви признал украинских раскольников

Синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию раскольников из так... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:21

2020-11-25T14:21

2020-11-25T14:52

религия и мировоззрение

православная церковь украины (пцу)

в мире

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Синод Кипрской православной церкви на внеочередном заседании 23-25 ноября поддержал решение архиепископа Кипрского Хризостома по признанию раскольников из так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), это следует из заявления синода."Священный синод Кипрской церкви на заседании 23 и 25 ноября 2020 года подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблему, которая возникла в связи с поминанием Епифания как предстоятеля Церкви Украины от имени архиепископа Кипра Хризостома, и решил не идти наперекор решению предстоятеля", — говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Кипрской церкви.В то же время, отмечается в нем, "Священный синод ожидает расширенных консультаций по разрешению текущей кризисной ситуации, которая угрожает расколом христианской Церкви".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

православная церковь украины (пцу), в мире