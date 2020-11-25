https://ria.ru/20201125/simptom-1586220584.html
Назван самый частый симптом COVID-19
Назван самый частый симптом COVID-19
Самым частым симптомом, зафиксированным у людей с положительным результатом теста на коронавирус, стала потеря обоняния и вкуса (аносмия). Об этом сообщает... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:40
2020-11-25T11:40
2020-11-25T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Самым частым симптомом, зафиксированным у людей с положительным результатом теста на коронавирус, стала потеря обоняния и вкуса (аносмия). Об этом сообщает Mirror со ссылкой на отчет Управления национальной статистики Великобритании.Согласно полученным с 15 августа по 26 октября данным, во всех возрастных группах кашель не является главным симптомом заболевания, как это считалось ранее.Так, среди пациентов старше 35 лет от 20 до 40 процентов страдали аносмией, 15-25 процентов жаловались на повышенную температуру, а кашель был зафиксирован у 13-18 процентов. Среди более молодых пациентов показатели по аносмии оказались еще выше — до 60 процентов.По данным ВОЗ, общее число заразившихся приближается к 59 миллионам человек, более 1,38 миллиона умерли. Больше всего заболевших в США, Индии и Бразилии. В первую десятку входят также Франция, Россия, Испания, Великобритания, Италия, Аргентина и Колумбия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586196358.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания