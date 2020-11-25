https://ria.ru/20201125/shtraf-1586245373.html

МВД опровергло сообщения о планах по числу штрафов за отсутствие маски

МВД опровергло сообщения о планах по числу штрафов за отсутствие маски

МВД России опровергло информацию, что руководство столичной полиции дало указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:08

2020-11-25T13:08

2020-11-25T13:18

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министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. МВД России опровергло информацию, что руководство столичной полиции дало указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок."Информация, размещенная в телеграмм-канале "Baza" о том, что руководством столичной полиции было дано указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан, не соответствует действительности", - сообщается в Twitter ведомства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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