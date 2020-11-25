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МВД опровергло сообщения о планах по числу штрафов за отсутствие маски
МВД опровергло сообщения о планах по числу штрафов за отсутствие маски
МВД России опровергло информацию, что руководство столичной полиции дало указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:08
2020-11-25T13:08
2020-11-25T13:18
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. МВД России опровергло информацию, что руководство столичной полиции дало указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок."Информация, размещенная в телеграмм-канале "Baza" о том, что руководством столичной полиции было дано указание увеличить количество штрафов за отсутствие масок у граждан, не соответствует действительности", - сообщается в Twitter ведомства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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