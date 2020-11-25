https://ria.ru/20201125/shirvindt-1586252466.html

Сын Ширвиндта рассказал, как отец переносит коронавирус

Сын Ширвиндта рассказал, как отец переносит коронавирус

Худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт, госпитализированный с коронавирусом, переносит болезнь в легкой форме – у него небольшая температура и... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:37

2020-11-25T13:37

2020-11-25T21:15

культура

коронавирус в россии

михаил ширвиндт

александр ширвиндт

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт, госпитализированный с коронавирусом, переносит болезнь в легкой форме – у него небольшая температура и легкий кашель, сообщил в своем блоге в Instagram сын артиста, ресторатор Михаил Ширвиндт.Ранее в театре РИА Новости сообщили, что Ширвиндт и его супруга госпитализированы с коронавирусом. В московской больнице №52 уточнили, что 86-летний артист находится в отделении реаниматологии, температура и давление у него в норме."Все, слава богу, нормально. Действительно у папы этот жуткий ковид, но в очень легкой форме – легкий кашель, температура небольшая. У мамы вообще бессимптомно. В принципе, с такими симптомами лечатся дома, но, учтивая возраст, решили поместить их в больницу, где они получают все необходимые терапевтические услуги, и надеюсь, что в ближайшее время вы его увидите в новом блоге", - рассказал Михаил Ширвиндт.

https://ria.ru/20201125/gospitalizatsiya-1586198557.html

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коронавирус в россии, михаил ширвиндт, александр ширвиндт, общество