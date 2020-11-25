https://ria.ru/20201125/sevmorput-1586219341.html
Глава Минвостокразвития рассказал о перспективах развития Севморпути
Глава Минвостокразвития рассказал о перспективах развития Севморпути
Северный морской путь к 2030-м годам получит развитие в качестве глобального транспортного пути для международных перевозок, заявил первый заместитель главы... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:34
2020-11-25T11:34
2020-11-25T11:34
александр крутиков
северный морской путь
арктика
экономика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Северный морской путь к 2030-м годам получит развитие в качестве глобального транспортного пути для международных перевозок, заявил первый заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков."У России есть все возможности предложить миру принципиально новую логистику, изменить логистику благодаря Севморпути. И те решения, которые принимаются сегодня по строительству ледоколов, по развитию портов, они направлены на то, чтобы через какое-то время - могу сказать сразу - это не это десятилетие, а 30-ые годы этого века - Севморпуть будет развиваться как глобальный транспортный путь для международных перевозок. Еще раз хочу подчеркнуть: те инвестиции, которые идут сейчас - это инвестиции вот в то самое будущее ", - сказал Крутиков, выступая в среду на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".По словам замминистра, это позволит, в том числе, создать новые рабочие места в макрорегионе. Сегодня, напомнил он, российская Арктика сохранила свои конкурентные преимущества - арктические регионы сохраняют лидерство по уровню заработной платы и реальных доходов населения."Наша задача - сделать так, чтобы эти рабочие места появлялись не только там, где сегодня есть для этого уже реальные основания - это восточный сектор, но и в Западной Арктике - это Мурманск, Архангельская область, чтобы и там остановился отток населения, который сейчас идет", - подчеркнул Крутиков.Президент России Владимир Путин в конце октября утвердил стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Документ в том числе предполагает создание к 2035 году 200 тысяч новых рабочих мест в макрорегионе, увеличение объема грузоперевозок по Северному морскому пути до 130 миллионов тонн.
https://realty.ria.ru/20200804/1575334409.html
https://ria.ru/20201124/arktika-1586051387.html
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александр крутиков, северный морской путь, арктика, экономика
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Северный морской путь
к 2030-м годам получит развитие в качестве глобального транспортного пути для международных перевозок, заявил первый заместитель главы Минвостокразвития
РФ Александр Крутиков
.
"У России есть все возможности предложить миру принципиально новую логистику, изменить логистику благодаря Севморпути. И те решения, которые принимаются сегодня по строительству ледоколов, по развитию портов, они направлены на то, чтобы через какое-то время - могу сказать сразу - это не это десятилетие, а 30-ые годы этого века - Севморпуть будет развиваться как глобальный транспортный путь для международных перевозок. Еще раз хочу подчеркнуть: те инвестиции, которые идут сейчас - это инвестиции вот в то самое будущее ", - сказал Крутиков, выступая в среду на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".
По словам замминистра, это позволит, в том числе, создать новые рабочие места в макрорегионе. Сегодня, напомнил он, российская Арктика сохранила свои конкурентные преимущества - арктические регионы сохраняют лидерство по уровню заработной платы и реальных доходов населения.
"Наша задача - сделать так, чтобы эти рабочие места появлялись не только там, где сегодня есть для этого уже реальные основания - это восточный сектор, но и в Западной Арктике - это Мурманск, Архангельская область, чтобы и там остановился отток населения, который сейчас идет", - подчеркнул Крутиков.
Президент России Владимир Путин в конце октября утвердил стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Документ в том числе предполагает создание к 2035 году 200 тысяч новых рабочих мест в макрорегионе, увеличение объема грузоперевозок по Северному морскому пути до 130 миллионов тонн.