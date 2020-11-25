Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201125/sevmorput-1586219341.html
Глава Минвостокразвития рассказал о перспективах развития Севморпути
Глава Минвостокразвития рассказал о перспективах развития Севморпути
Северный морской путь к 2030-м годам получит развитие в качестве глобального транспортного пути для международных перевозок, заявил первый заместитель главы... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:34
2020-11-25T11:34
александр крутиков
северный морской путь
арктика
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153136/22/1531362252_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_e586d6081631c112ff1c8f34023e3040.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Северный морской путь к 2030-м годам получит развитие в качестве глобального транспортного пути для международных перевозок, заявил первый заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков."У России есть все возможности предложить миру принципиально новую логистику, изменить логистику благодаря Севморпути. И те решения, которые принимаются сегодня по строительству ледоколов, по развитию портов, они направлены на то, чтобы через какое-то время - могу сказать сразу - это не это десятилетие, а 30-ые годы этого века - Севморпуть будет развиваться как глобальный транспортный путь для международных перевозок. Еще раз хочу подчеркнуть: те инвестиции, которые идут сейчас - это инвестиции вот в то самое будущее ", - сказал Крутиков, выступая в среду на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".По словам замминистра, это позволит, в том числе, создать новые рабочие места в макрорегионе. Сегодня, напомнил он, российская Арктика сохранила свои конкурентные преимущества - арктические регионы сохраняют лидерство по уровню заработной платы и реальных доходов населения."Наша задача - сделать так, чтобы эти рабочие места появлялись не только там, где сегодня есть для этого уже реальные основания - это восточный сектор, но и в Западной Арктике - это Мурманск, Архангельская область, чтобы и там остановился отток населения, который сейчас идет", - подчеркнул Крутиков.Президент России Владимир Путин в конце октября утвердил стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Документ в том числе предполагает создание к 2035 году 200 тысяч новых рабочих мест в макрорегионе, увеличение объема грузоперевозок по Северному морскому пути до 130 миллионов тонн.
https://realty.ria.ru/20200804/1575334409.html
https://ria.ru/20201124/arktika-1586051387.html
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153136/22/1531362252_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_a3f80dc8d873e32cc4593dde06154ae7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр крутиков, северный морской путь, арктика, экономика

Глава Минвостокразвития рассказал о перспективах развития Севморпути

11:34 25.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Ямал" в Карском море
Атомный ледокол Ямал в Карском море - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Северный морской путь к 2030-м годам получит развитие в качестве глобального транспортного пути для международных перевозок, заявил первый заместитель главы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков.
"У России есть все возможности предложить миру принципиально новую логистику, изменить логистику благодаря Севморпути. И те решения, которые принимаются сегодня по строительству ледоколов, по развитию портов, они направлены на то, чтобы через какое-то время - могу сказать сразу - это не это десятилетие, а 30-ые годы этого века - Севморпуть будет развиваться как глобальный транспортный путь для международных перевозок. Еще раз хочу подчеркнуть: те инвестиции, которые идут сейчас - это инвестиции вот в то самое будущее ", - сказал Крутиков, выступая в среду на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве".
По словам замминистра, это позволит, в том числе, создать новые рабочие места в макрорегионе. Сегодня, напомнил он, российская Арктика сохранила свои конкурентные преимущества - арктические регионы сохраняют лидерство по уровню заработной платы и реальных доходов населения.
"Наша задача - сделать так, чтобы эти рабочие места появлялись не только там, где сегодня есть для этого уже реальные основания - это восточный сектор, но и в Западной Арктике - это Мурманск, Архангельская область, чтобы и там остановился отток населения, который сейчас идет", - подчеркнул Крутиков.
Природный парк Мыс Тихий на дальневосточных гектарах - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 09:10
Минвосток разработает льготы для жилья на "арктическом гектаре"
Президент России Владимир Путин в конце октября утвердил стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Документ в том числе предполагает создание к 2035 году 200 тысяч новых рабочих мест в макрорегионе, увеличение объема грузоперевозок по Северному морскому пути до 130 миллионов тонн.
Морж на льдине у берегов одного из островов архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 12:05
Ущерб от глобального потепления в Арктике оценили в триллионы рублей
 
Александр КрутиковСеверный морской путьАрктикаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:40Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
08:42В Иране скоро приступят к испытанию вакцины от COVID-19 на людях
08:38МЧС проконтролирует распределение гуманитарной помощи в Карабахе
Лента новостейМолния