https://ria.ru/20201125/saudity-1585949418.html

Дайте в долг: богатейшие саудиты срочно ищут деньги в бюджет

Дайте в долг: богатейшие саудиты срочно ищут деньги в бюджет

Бюджет Саудовской Аравии трещит по швам. Вся надежда на крупнейшую в мире нефтяную госкомпанию — Saudi Aramco. Однако доходы рухнули, и корпорация не может... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T08:00

2020-11-25T08:00

2020-11-25T08:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

saudi aramco

мвф

всемирный банк

саудовская аравия

кувейт

эр-рияд (город)

brent

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Бюджет Саудовской Аравии трещит по швам. Вся надежда на крупнейшую в мире нефтяную госкомпанию — Saudi Aramco. Однако доходы рухнули, и корпорация не может выполнить обязательства перед государством, чтобы покрыть дефицит. По прогнозам дыра в кармане королевства к концу года расширится до 100 миллиардов долларов. Аналитики не исключают, что саудиты пойдут по кувейтскому сценарию.Переоценили возможностиДело было плохо уже в марте — нефтяные котировки обвалились из-за резкого падения спроса на энергоносители в условиях пандемии. Крупнейший нефтяной экспортер оказался совсем не готов к этому. Бюджет королевства на 2020 год сверстан исходя из заоблачных 80 долларов за баррель.Ситуацию усугубило то, что после отказа России согласовать нелогичные ограничения саудиты развязали ценовую войну.Эр-Рияд перешел к "политике максимальной добычи": правительство поручило Saudi Aramco увеличить экспорт на треть — с 9,7 до 12,3 миллиона баррелей в сутки. Одновременно саудиты жестко демпинговали на европейском рынке, стремясь подорвать позиции России: предлагали поставки на 10,25 доллара ниже цены сорта Brent. В результате котировки спикировали с 51 доллара в феврале до 32 в марте и 27 в апреле.Но больше всех в этом противостоянии пострадал именно Эр-Рияд. Цена апрельского демпинга была слишком высокой. В результате чтобы поддержать экономику, правительство пошло на непопулярные меры: трехкратное повышение НДС, невыплату прожиточного минимума. Но это не особо помогло.Огромный дефицитЕще во втором квартале ожидали дефицит 50 миллиардов долларов. Сейчас идет речь о 100 миллиардах, или 12 процентах ВВП. А запас прочности экономики королевства гораздо ниже, чем в 2014-м, когда нефтяные котировки тоже падали. С тех пор международные резервы Эр-Рияда сократились более чем на 200 миллиардов. И стремительно тают: если в январе было 500 миллиардов, то сейчас — 448.Надо влезать в долги, другого выхода не остается. В апреле Эр-Рияд продал облигации на два с половиной миллиарда долларов со сроком погашения через пять с половиной лет, на полтора миллиарда и десять с половиной лет, а также на три миллиарда и 40 лет — это самые длинные долларовые бумаги из когда-либо выпущенных в регионе Персидского залива.Как отметили в Moody’s, у всех нефтедобывающих стран сейчас проблемы. "Они не смогут полностью компенсировать падение доходов, и это приведет к росту суверенного долга", — указывают эксперты. Саудовской Аравии предрекли долговое бремя в 30 процентов ВВП.В 2019-м Saudi Aramco пообещала платить дивиденды — ежегодно по 75 миллиардов долларов (18,75 миллиарда за квартал) в течение пяти лет, причем основную часть — в бюджет королевства. В марте 2020-го госкомпания заявила, что даже при падении цен на нефть все равно перечислит акционерам положенную сумму. Но верится в это с трудом. Доходы в третьем квартале рухнули почти вдвое.Опять заниматьВ этих условиях нефтяной гигант сократил расходы, рабочие места и готов распродать часть активов. И все равно соотношение долга к капиталу — 21,8 процента, что значительно выше целевого диапазона — от пяти до 15.Впервые за полтора года Saudi Aramco собирается брать взаймы на рынке, чтобы выплатить дивиденды и выполнить обязательства перед государством. В зависимости от исхода переговоров с инвесторами разместят до пяти траншей долларовых облигаций со сроком обращения три года, пять и десять лет.В правительстве тем временем умерили аппетиты. Королевство рассчитывает на среднюю стоимость нефти 50 долларов за баррель в 2020-2023 годах. Но ожидания снова завышены. Согласно обновленному прогнозу Всемирного банка, нефть в следующем году будет стоить в среднем 44 доллара. А по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), чтобы бюджет в 2021 году был бездефицитным, Эр-Рияду нужно минимум 66. Кувейтский сценарийНаблюдатели указывают на запоздалую реакцию саудитов. Если ситуация в мире не улучшится, Эр-Рияд рискует повторить путь Кувейта.Один из ведущих мировых экспортеров нефти, Кувейт из-за падения цен на сырье оказался на грани банкротства. Казна арабского государства, которую на 90 процентов наполняют доходы от продажи углеводородов, настолько истощена, что денег едва хватает на зарплаты госслужащим. Минфин предупреждает о риске невыполнения социальных обязательств. В первую очередь возникнут трудности с зарплатами бюджетникам, а в госсекторе занято 80 процентов работников."Однажды мы проснемся и поймем, что потратили все сбережения. Но не из-за того, что не проверили банковскую выписку, а потому что проверили — и не поверили ей. Мы сочли данные банковским сбоем, а потом пошли и просто купили себе последнюю версию Rolex", — так оценивает положение глава кувейтской фирмы по политическим и финансовым коммуникациям Bensirri Фаваз аль-Сир.И Кувейт, и Саудовскую Аравию подвели привычка полагаться на нефтедоллары и неспособность вовремя перестроить модель потребления. Но пришел час экономической расплаты — и зажиточные нефтяные монархии ищут кредиторов.

https://ria.ru/20201123/lider-1585852210.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201123/netanyakhu-1585867832.html

https://ria.ru/20200905/kuveyt-1576796509.html

саудовская аравия

кувейт

эр-рияд (город)

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цены на нефть, saudi aramco, мвф, всемирный банк, саудовская аравия, кувейт, эр-рияд (город), brent, экономика