Эксперт сообщил, с чем связаны возможные санкции США против "Роскосмоса"
14:21 25.11.2020 (обновлено: 17:29 25.11.2020)
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Возможность введения санкций США в отношении предприятий "Роскосмоса" связана с прекращением полетов их астронавтов на кораблях "Союз" и разработкой американского ракетного двигателя взамен российских, полагает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Ранее из чернового варианта проекта нового американского санкционного списка, который подготовлен администрацией Дональда Трампа и с которым удалось ознакомиться РИА Новости, стало известно, что под ограничения сотрудничества с американскими компаниями могут попасть научный институт "Роскосмоса" и российский производитель ракетно-космической техники.
"Этого надо было ожидать. До последнего времени активность по санкциям против "Роскосмоса" сдерживалась перспективами проекта МКС и поставками российских двигателей в США. Как только США пересели с "Союза" в свои корабли, как только к завершению начала близиться разработка их ракетного двигателя, начался разговор о санкциях. Мы же понимаем, что "Роскосмос" занимается не только гражданским космосом, но участвует в создании комплексов и вооружений, которые наш президент демонстрировал 2,5 года назад. Поэтому появление космических предприятий в санкционном списке с каждым днем становится все более вероятным", - сказал Ионин.
По его мнению, США начали говорить о санкциях, когда избавились от зависимости от РФ в космосе и опасаясь военных проектов, которыми занимается "Роскосмос". В текущей ситуации, по его мнению, возникает вопрос о нашей кооперации в области космоса с другими странами.
По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов. Астронавты США стали летать в космос только на российских "Союзах" с 2011 года, после того как были прекращены полеты Space Shuttle. С 2020 года США начали использовать новый корабль Crew Dragon.
Россия поставляет на экспорт двигатели РД-180 и РД-181 для американских ракет Atlas и Antares. Американская компания United Launch Alliance ранее заявила, что планирует прекратить эксплуатацию ракеты-носителя Atlas-5 с двигателем РД-180 в середине 2020-х годов.