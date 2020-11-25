https://ria.ru/20201125/sanktsii-1586262517.html

Эксперт сообщил, с чем связаны возможные санкции США против "Роскосмоса"

Эксперт сообщил, с чем связаны возможные санкции США против "Роскосмоса"

Возможность введения санкций США в отношении предприятий "Роскосмоса" связана с прекращением полетов их астронавтов на кораблях "Союз" и разработкой... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:21

2020-11-25T14:21

2020-11-25T17:29

хочу стать космонавтом

андрей ионин

рд-180

дональд трамп

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

роскосмос

наса

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Возможность введения санкций США в отношении предприятий "Роскосмоса" связана с прекращением полетов их астронавтов на кораблях "Союз" и разработкой американского ракетного двигателя взамен российских, полагает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.Ранее из чернового варианта проекта нового американского санкционного списка, который подготовлен администрацией Дональда Трампа и с которым удалось ознакомиться РИА Новости, стало известно, что под ограничения сотрудничества с американскими компаниями могут попасть научный институт "Роскосмоса" и российский производитель ракетно-космической техники."Этого надо было ожидать. До последнего времени активность по санкциям против "Роскосмоса" сдерживалась перспективами проекта МКС и поставками российских двигателей в США. Как только США пересели с "Союза" в свои корабли, как только к завершению начала близиться разработка их ракетного двигателя, начался разговор о санкциях. Мы же понимаем, что "Роскосмос" занимается не только гражданским космосом, но участвует в создании комплексов и вооружений, которые наш президент демонстрировал 2,5 года назад. Поэтому появление космических предприятий в санкционном списке с каждым днем становится все более вероятным", - сказал Ионин.По его мнению, США начали говорить о санкциях, когда избавились от зависимости от РФ в космосе и опасаясь военных проектов, которыми занимается "Роскосмос". В текущей ситуации, по его мнению, возникает вопрос о нашей кооперации в области космоса с другими странами.По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более 4 миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю. За это время стоимость полета для них возросла с 20 до 90 миллионов. Астронавты США стали летать в космос только на российских "Союзах" с 2011 года, после того как были прекращены полеты Space Shuttle. С 2020 года США начали использовать новый корабль Crew Dragon.Россия поставляет на экспорт двигатели РД-180 и РД-181 для американских ракет Atlas и Antares. Американская компания United Launch Alliance ранее заявила, что планирует прекратить эксплуатацию ракеты-носителя Atlas-5 с двигателем РД-180 в середине 2020-х годов.

https://ria.ru/20201125/aviastroenie-1586251784.html

https://ria.ru/20201125/minoborony-1586251157.html

https://ria.ru/20201125/sanktsii-1586252137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей ионин, рд-180, дональд трамп, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, роскосмос, наса, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сша