Предприятия "Роскосмоса" и "Росатома" могут попасть под санкции США
13:36 25.11.2020 (обновлено: 17:29 25.11.2020)
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ключевые организации "Роскосмоса" и "Росатома" впервые могут попасть под американские санкции, следует из чернового проекта соответствующего списка, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Речь о двух институтах, входящих в число ведущих организаций ядерного оружейного комплекса "Росатома", участвовавшего в создании перспективных вооружений, а также двух организациях "Роскосмоса" - научном институте и производителе ракетно-космической техники.
Ранее ни одно из предприятий и организаций атомной отрасли не подпадало под западные санкции. На организации "Роскосмоса" санкции также не распространялись. Единственным ограничением, которое было введено США ранее, стал запрет с 1 января 2023 года использовать российские ракеты для запуска спутников, которые могут использоваться в интересах Пентагона.
Речь идет о санкционном списке, подготовленном администрацией президента США Дональда Трампа в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными. В список также могут быть включены российские организации.
Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной и космической отраслях. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также будут сооружены еще два блока на Тяньваньской АЭС и два блока на АЭС "Сюйдапу". Россия поможет построить в Китае и реактор на быстрых нейтронах CFR-600.
Страны взаимодействуют по лунной программе, разработке ракетно-космической техники, ракетного двигателестроения и в области пилотируемых программ.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя достижения Китая по исследованию Марса, поприветствовал успехи "нашего союзника, наших китайских товарищей". По его словам, в этой области есть широкий потенциал российско-китайского взаимодействия.