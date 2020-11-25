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https://ria.ru/20201125/sanktsii-1586252137.html
Предприятия "Роскосмоса" и "Росатома" могут попасть под санкции США
Предприятия "Роскосмоса" и "Росатома" могут попасть под санкции США
Ключевые организации "Роскосмоса" и "Росатома" впервые могут попасть под американские санкции, следует из чернового проекта соответствующего списка, с которым... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:36
2020-11-25T17:29
хочу стать космонавтом
дональд трамп
марс
тяньваньская аэс
министерство обороны сша
роскосмос
дмитрий песков
китай
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ключевые организации "Роскосмоса" и "Росатома" впервые могут попасть под американские санкции, следует из чернового проекта соответствующего списка, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.Речь о двух институтах, входящих в число ведущих организаций ядерного оружейного комплекса "Росатома", участвовавшего в создании перспективных вооружений, а также двух организациях "Роскосмоса" - научном институте и производителе ракетно-космической техники.Ранее ни одно из предприятий и организаций атомной отрасли не подпадало под западные санкции. На организации "Роскосмоса" санкции также не распространялись. Единственным ограничением, которое было введено США ранее, стал запрет с 1 января 2023 года использовать российские ракеты для запуска спутников, которые могут использоваться в интересах Пентагона.Речь идет о санкционном списке, подготовленном администрацией президента США Дональда Трампа в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными. В список также могут быть включены российские организации.Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной и космической отраслях. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также будут сооружены еще два блока на Тяньваньской АЭС и два блока на АЭС "Сюйдапу". Россия поможет построить в Китае и реактор на быстрых нейтронах CFR-600.Страны взаимодействуют по лунной программе, разработке ракетно-космической техники, ракетного двигателестроения и в области пилотируемых программ.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя достижения Китая по исследованию Марса, поприветствовал успехи "нашего союзника, наших китайских товарищей". По его словам, в этой области есть широкий потенциал российско-китайского взаимодействия.
https://ria.ru/20201124/sanktsii-1586148354.html
https://ria.ru/20201125/aviastroenie-1586251784.html
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дональд трамп, марс, тяньваньская аэс, министерство обороны сша, роскосмос, дмитрий песков, китай, сша, в мире

Предприятия "Роскосмоса" и "Росатома" могут попасть под санкции США

13:36 25.11.2020 (обновлено: 17:29 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ключевые организации "Роскосмоса" и "Росатома" впервые могут попасть под американские санкции, следует из чернового проекта соответствующего списка, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Речь о двух институтах, входящих в число ведущих организаций ядерного оружейного комплекса "Росатома", участвовавшего в создании перспективных вооружений, а также двух организациях "Роскосмоса" - научном институте и производителе ракетно-космической техники.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Ранее ни одно из предприятий и организаций атомной отрасли не подпадало под западные санкции. На организации "Роскосмоса" санкции также не распространялись. Единственным ограничением, которое было введено США ранее, стал запрет с 1 января 2023 года использовать российские ракеты для запуска спутников, которые могут использоваться в интересах Пентагона.
Речь идет о санкционном списке, подготовленном администрацией президента США Дональда Трампа в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными. В список также могут быть включены российские организации.
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Вчера, 13:35
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Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной и космической отраслях. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также будут сооружены еще два блока на Тяньваньской АЭС и два блока на АЭС "Сюйдапу". Россия поможет построить в Китае и реактор на быстрых нейтронах CFR-600.
Страны взаимодействуют по лунной программе, разработке ракетно-космической техники, ракетного двигателестроения и в области пилотируемых программ.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя достижения Китая по исследованию Марса, поприветствовал успехи "нашего союзника, наших китайских товарищей". По его словам, в этой области есть широкий потенциал российско-китайского взаимодействия.
 
Хочу стать космонавтомДональд ТрампМарсТяньваньская АЭСМинистерство обороны СШАРоскосмосДмитрий ПесковКитайСШАВ мире
 
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