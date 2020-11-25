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В новый список санкций США против Китая могут попасть российские компании
В новый список санкций США против Китая могут попасть российские компании
Двадцать восемь организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России могут быть включены в новые санкционные списки США, связанные с Китаем,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:33
2020-11-25T13:35
дональд трамп
в мире
китай
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Двадцать восемь организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России могут быть включены в новые санкционные списки США, связанные с Китаем, говорится в черновом варианте проекта такого списка, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.Согласно документу, в список предлагается включить 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения, научные центры.По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, в случае утверждения списков американские компании будут ограничены в сотрудничестве с российскими предприятиями, а для продолжения любых контактов потребуется получение специальной лицензии.Речь идет об ограничениях, которые могут быть введены администрацией президента США Дональда Трампа в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными. Санкции также могут быть распространены на российские организации.Ранее госдеп США объявил об ограничениях в отношении компаний "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group.
https://ria.ru/20200818/1575926042.html
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дональд трамп, в мире, китай, сша

В новый список санкций США против Китая могут попасть российские компании

13:33 25.11.2020 (обновлено: 13:35 25.11.2020)
 
© REUTERS / Brian SnyderПредставитель средств массовой информации на следующее утро после ночи выборов
Представитель средств массовой информации на следующее утро после ночи выборов - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© REUTERS / Brian Snyder
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Двадцать восемь организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России могут быть включены в новые санкционные списки США, связанные с Китаем, говорится в черновом варианте проекта такого списка, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.
Согласно документу, в список предлагается включить 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения, научные центры.
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По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, в случае утверждения списков американские компании будут ограничены в сотрудничестве с российскими предприятиями, а для продолжения любых контактов потребуется получение специальной лицензии.
Речь идет об ограничениях, которые могут быть введены администрацией президента США Дональда Трампа в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными. Санкции также могут быть распространены на российские организации.
Ранее госдеп США объявил об ограничениях в отношении компаний "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group.
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