https://ria.ru/20201125/sanktsii-1586250989.html

В новый список санкций США против Китая могут попасть российские компании

В новый список санкций США против Китая могут попасть российские компании

Двадцать восемь организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России могут быть включены в новые санкционные списки США, связанные с Китаем,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:33

2020-11-25T13:33

2020-11-25T13:35

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в мире

китай

сша

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Двадцать восемь организаций гражданского и оборонно-промышленного комплекса России могут быть включены в новые санкционные списки США, связанные с Китаем, говорится в черновом варианте проекта такого списка, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.Согласно документу, в список предлагается включить 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отрасли, приборо- и двигателестроения, научные центры.По словам источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, в случае утверждения списков американские компании будут ограничены в сотрудничестве с российскими предприятиями, а для продолжения любых контактов потребуется получение специальной лицензии.Речь идет об ограничениях, которые могут быть введены администрацией президента США Дональда Трампа в отношении 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными. Санкции также могут быть распространены на российские организации.Ранее госдеп США объявил об ограничениях в отношении компаний "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group.

https://ria.ru/20200818/1575926042.html

https://ria.ru/20200718/1574510447.html

китай

сша

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дональд трамп, в мире, китай, сша