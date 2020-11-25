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В России отреагировали на планы США ввести санкции против Минобороны
В России отреагировали на планы США ввести санкции против Минобороны
Политики и эксперты прокомментировали планы США ввести санкции против Минобороны, ряда предприятий гражданской промышленности и некоторых других. По их мнению,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:43
2020-11-25T19:30
россия
дональд трамп
елена панина
андрей климов
сша
безопасность
экономика
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Политики и эксперты прокомментировали планы США ввести санкции против Минобороны, ряда предприятий гражданской промышленности и некоторых других. По их мнению, своими действиями Вашингтон пытается "задушить" Москву, однако возможные ограничения вряд ли отразятся на российской экономике. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов увидел в намерениях Штатов желание бороться с конкурентами.В случае введения этих ограничений Россия обязательно ответит Штатам, уверен собеседник агентства.В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает, что Вашингтон стремится затормозить сотрудничество Москвы и Пекина в сфере стратегических вооружений, помешать кооперации отечественного ВПК с зарубежными партнерами и заблокировать доступ к иностранным комплектующим.Другая цель американцев — поставить под угрозу сотрудничество российских предприятий в сфере гражданского авиастроения, добавила Панина.По ее словам, Штаты намерены препятствовать доступу КНР к российским технологиям — это необходимо, чтобы не допустить сокращения отставания Пекина от Вашингтона в военной сфере.Комментируя планы США, программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев заявил, что на российской экономике новые санкции почти не отразятся."Министерству обороны от них будет ни холодно ни жарко. Эта организация работает внутри России и почти не совершает экономических транзакций за ее пределами", — цитирует эксперта газета "Взгляд".Тимофеев подчеркнул, что в случае принятия ограничений Вашингтон ударит только по межведомственному диалогу с Москвой.Он указал, что прежде США избегали санкций против российских авиакосмических предприятий и атомной сферы, однако сейчас под ограничения могут попасть "Роскосмос" и "Росатом"."При запрете доступа к американским рынкам эти компании мало пострадают. Гораздо более тяжелые последствия санкций будут для китайских предприятий, чем для российских", — заключил Тимофеев.Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа планирует ввести ограничения против российского Минобороны, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных с администрацией Владимира Путина, а также Экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области. Возможные санкции распространятся на 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров.Если эти меры утвердят, американские компании должны будут получать специальную лицензию для любых контактов с российскими предприятиями, сообщил источник РИА Новости.Накануне Госдеп объявил о санкциях против трех российских организаций ("Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group) по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Они запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также лишают права выдавать лицензии на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.
https://ria.ru/20201125/sanktsii-1586281549.html
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россия, дональд трамп, елена панина, андрей климов, сша, безопасность, экономика

В России отреагировали на планы США ввести санкции против Минобороны

18:43 25.11.2020 (обновлено: 19:30 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Политики и эксперты прокомментировали планы США ввести санкции против Минобороны, ряда предприятий гражданской промышленности и некоторых других. По их мнению, своими действиями Вашингтон пытается "задушить" Москву, однако возможные ограничения вряд ли отразятся на российской экономике. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов увидел в намерениях Штатов желание бороться с конкурентами.
"США предпринимают очередные попытки нас максимально задушить. Причем речь идет именно о тех отраслях, которые для них наиболее чувствительные и которые создают для американцев наибольшее конкурентное напряжение", — заявил сенатор РИА Новости.
В случае введения этих ограничений Россия обязательно ответит Штатам, уверен собеседник агентства.
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В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает, что Вашингтон стремится затормозить сотрудничество Москвы и Пекина в сфере стратегических вооружений, помешать кооперации отечественного ВПК с зарубежными партнерами и заблокировать доступ к иностранным комплектующим.
Другая цель американцев — поставить под угрозу сотрудничество российских предприятий в сфере гражданского авиастроения, добавила Панина.
По ее словам, Штаты намерены препятствовать доступу КНР к российским технологиям — это необходимо, чтобы не допустить сокращения отставания Пекина от Вашингтона в военной сфере.
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Комментируя планы США, программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев заявил, что на российской экономике новые санкции почти не отразятся.
"Министерству обороны от них будет ни холодно ни жарко. Эта организация работает внутри России и почти не совершает экономических транзакций за ее пределами", — цитирует эксперта газета "Взгляд".
Тимофеев подчеркнул, что в случае принятия ограничений Вашингтон ударит только по межведомственному диалогу с Москвой.
Он указал, что прежде США избегали санкций против российских авиакосмических предприятий и атомной сферы, однако сейчас под ограничения могут попасть "Роскосмос" и "Росатом".
"При запрете доступа к американским рынкам эти компании мало пострадают. Гораздо более тяжелые последствия санкций будут для китайских предприятий, чем для российских", — заключил Тимофеев.
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Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа планирует ввести ограничения против российского Минобороны, ряда предприятий оборонной сферы и гражданской промышленности, одного из ФГУПов, связанных с администрацией Владимира Путина, а также Экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области. Возможные санкции распространятся на 89 китайских компаний, сотрудничающих с военными, и 28 российских организаций авиационной, ракетно-космической и атомной отраслей, приборо- и двигателестроения, а также научных центров.
Если эти меры утвердят, американские компании должны будут получать специальную лицензию для любых контактов с российскими предприятиями, сообщил источник РИА Новости.
Накануне Госдеп объявил о санкциях против трех российских организаций ("Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group) по закону о нераспространении оружия массового уничтожения. Они запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также лишают права выдавать лицензии на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.
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