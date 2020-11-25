https://ria.ru/20201125/sakhalin-1586200679.html
Источник сообщил о состоянии школьника, которого ранил ножом одноклассник
Источник сообщил о состоянии школьника, которого ранил ножом одноклассник
Восьмилетний школьник, которого ножом ранил одноклассник, находится в тяжёлом состоянии в реанимации, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:46
2020-11-25T09:46
2020-11-25T09:46
южно-сахалинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570038227_0:0:3188:1793_1400x0_80_0_0_846644364282a9b9c467413b5744d64d.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Восьмилетний школьник, которого ножом ранил одноклассник, находится в тяжёлом состоянии в реанимации, сообщил источник РИА Новости."Мальчика прооперировали, сейчас он в тяжёлом состоянии, находится в реанимации", - сообщил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик нанёс не менее четырёх ударов ножом в грудь своему однокласснику после ссоры. Во вторник вечером он пришел в гости к пострадавшему, они вместе смотрели мультфильмы и играли с планшетом.Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".Прокуратура организовала проверку по данному факту. Будет оценено соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрацией муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.
https://ria.ru/20201125/nozh-1586190435.html
https://ria.ru/20200928/izbienie-1577895893.html
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570038227_457:0:3188:2048_1400x0_80_0_0_0f20f1367b634acff2679e7941c29b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Восьмилетний школьник, которого ножом ранил одноклассник, находится в тяжёлом состоянии в реанимации, сообщил источник РИА Новости.
"Мальчика прооперировали, сейчас он в тяжёлом состоянии, находится в реанимации", - сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик нанёс не менее четырёх ударов ножом в грудь своему однокласснику после ссоры. Во вторник вечером он пришел в гости к пострадавшему, они вместе смотрели мультфильмы и играли с планшетом.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".
Прокуратура организовала проверку по данному факту. Будет оценено соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрацией муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску
законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.