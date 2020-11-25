https://ria.ru/20201125/sakhalin-1586200679.html

Источник сообщил о состоянии школьника, которого ранил ножом одноклассник

Источник сообщил о состоянии школьника, которого ранил ножом одноклассник

Восьмилетний школьник, которого ножом ранил одноклассник, находится в тяжёлом состоянии в реанимации, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T09:46

2020-11-25T09:46

2020-11-25T09:46

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Восьмилетний школьник, которого ножом ранил одноклассник, находится в тяжёлом состоянии в реанимации, сообщил источник РИА Новости."Мальчика прооперировали, сейчас он в тяжёлом состоянии, находится в реанимации", - сообщил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик нанёс не менее четырёх ударов ножом в грудь своему однокласснику после ссоры. Во вторник вечером он пришел в гости к пострадавшему, они вместе смотрели мультфильмы и играли с планшетом.Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".Прокуратура организовала проверку по данному факту. Будет оценено соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрацией муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.

https://ria.ru/20201125/nozh-1586190435.html

https://ria.ru/20200928/izbienie-1577895893.html

южно-сахалинск

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, происшествия