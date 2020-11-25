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Источник сообщил о состоянии школьника, которого ранил ножом одноклассник
Источник сообщил о состоянии школьника, которого ранил ножом одноклассник
Восьмилетний школьник, которого ножом ранил одноклассник, находится в тяжёлом состоянии в реанимации, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:46
2020-11-25T09:46
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Восьмилетний школьник, которого ножом ранил одноклассник, находится в тяжёлом состоянии в реанимации, сообщил источник РИА Новости."Мальчика прооперировали, сейчас он в тяжёлом состоянии, находится в реанимации", - сообщил собеседник агентства.Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик нанёс не менее четырёх ударов ножом в грудь своему однокласснику после ссоры. Во вторник вечером он пришел в гости к пострадавшему, они вместе смотрели мультфильмы и играли с планшетом.Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".Прокуратура организовала проверку по данному факту. Будет оценено соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрацией муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.
https://ria.ru/20201125/nozh-1586190435.html
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южно-сахалинск
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южно-сахалинск, происшествия

Источник сообщил о состоянии школьника, которого ранил ножом одноклассник

09:46 25.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи на одной из улиц Москвы
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Восьмилетний школьник, которого ножом ранил одноклассник, находится в тяжёлом состоянии в реанимации, сообщил источник РИА Новости.
"Мальчика прооперировали, сейчас он в тяжёлом состоянии, находится в реанимации", - сообщил собеседник агентства.
Нож - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 07:11
На Сахалине школьник напал с ножом на одноклассника
Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик нанёс не менее четырёх ударов ножом в грудь своему однокласснику после ссоры. Во вторник вечером он пришел в гости к пострадавшему, они вместе смотрели мультфильмы и играли с планшетом.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия".
Прокуратура организовала проверку по данному факту. Будет оценено соблюдение должностными лицами учебного заведения, а также администрацией муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности.
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