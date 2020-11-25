https://ria.ru/20201125/rtvi-1586272955.html

RTVI оштрафовал Канделаки на 98 тысяч рублей после интервью с Турчаком

RTVI оштрафовал Канделаки на 98 тысяч рублей после интервью с Турчаком

RTVI недоплатил около 100 тысяч рублей телеведущей Тине Канделаки из-за незаданного на интервью с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком вопроса... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:05

2020-11-25T15:05

2020-11-25T21:16

культура

rtvi (телеканал)

тина канделаки (тинатин канделаки)

шнур (сергей шнуров)

андрей турчак

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. RTVI недоплатил около 100 тысяч рублей телеведущей Тине Канделаки из-за незаданного на интервью с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком вопроса о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.Ранее Сергей Шнуров, занимающий пост генерального продюсера RTVI, сообщил "Дождю", что оштрафовал Канделаки за интервью с Турчаком, потому что она не задала вопрос о покушении на Кашина."Мы сократили выплату Тине Канделаки на 98 060 рублей. Как и в любой редакции, мы стремимся мотивировать сотрудников выдавать максимальный, профессиональный результат. Для этого нужен и кнут, и пряник", - рассказали в пресс-службе.Канделаки ранее назвала штраф "классическим примером цензуры", заявив РБК, что ее "могут штрафовать и дальше", но она имеет право выбирать, с кем и о чем будет говорить.Кашина жестоко избили в Москве 6 ноября 2010 года. Журналисту сломали челюсть, голень и пальцы. В тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимацию. Коллеги связывали нападение с профессиональной деятельностью Кашина, который специализируется на общественно-политической тематике.Кашин сообщал на своем сайте, что считает дело о нападении на него раскрытым, а также назвал имена исполнителей ─ это Данила Веселов, Вячеслав Борисов и Михаил Кавтаскин, которые являются сотрудниками холдинга "Ленинец" (преобразован в 2014 году в АО "Заслон").По данным журналиста, холдинг принадлежит семье Турчака. Управляющим "Ленинца" являлся Александр Горбунов. В своих показаниях обвиняемые Веселов и Кавтаскин называли Горбунова организатором их поездки в Москву. В настоящее время Горбунов имеет в "деле Кашина" статус свидетеля. Его расследованием занимается центральный аппарат Следственного Комитета РФ, сроки расследования неоднократно продлевались.

https://ria.ru/20191022/1560073453.html

https://ria.ru/20200630/1573655599.html

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культура, rtvi (телеканал), тина канделаки (тинатин канделаки), шнур (сергей шнуров), андрей турчак