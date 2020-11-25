https://ria.ru/20201125/rebenok-1586278930.html
В Подмосковье ребенок умер, выпив уксус
В Подмосковье ребенок умер, выпив уксус
Проверку организовали после того, как двухлетний мальчик скончался в подмосковной больнице, по данным следствия, ребенок выпил уксус, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T15:36
2020-11-25T15:36
2020-11-25T15:36
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
ивантеевка
сергиев посад
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проверку организовали после того, как двухлетний мальчик скончался в подмосковной больнице, по данным следствия, ребенок выпил уксус, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий."В реанимационном отделении ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская РБ" скончался двухлетний мальчик, госпитализированный с диагнозом "ожог пищевода". По данному факту следственным отделом по городу Сергиев Посаду ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.По данным следствия, в городе Ивантеевка ребенок, оставшись утром без присмотра, выпил водный раствор уксусной кислоты, который был в холодильнике. После этого мальчику сразу вызвали врачей."По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила в результате отравления уксусной эссенцией. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавила Врадий.
https://ria.ru/20201123/rebenok-1585921404.html
московская область (подмосковье)
ивантеевка
сергиев посад
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), ивантеевка, сергиев посад, происшествия
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проверку организовали после того, как двухлетний мальчик скончался в подмосковной больнице, по данным следствия, ребенок выпил уксус, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"В реанимационном отделении ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская РБ" скончался двухлетний мальчик, госпитализированный с диагнозом "ожог пищевода". По данному факту следственным отделом по городу Сергиев Посаду ГСУ СК
России по Московской области
организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.
По данным следствия, в городе Ивантеевка ребенок, оставшись утром без присмотра, выпил водный раствор уксусной кислоты, который был в холодильнике. После этого мальчику сразу вызвали врачей.
"По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила в результате отравления уксусной эссенцией. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавила Врадий.