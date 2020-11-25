https://ria.ru/20201125/rebenok-1586278930.html

В Подмосковье ребенок умер, выпив уксус

В Подмосковье ребенок умер, выпив уксус

Проверку организовали после того, как двухлетний мальчик скончался в подмосковной больнице, по данным следствия, ребенок выпил уксус, сообщила журналистам... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T15:36

2020-11-25T15:36

2020-11-25T15:36

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

ивантеевка

сергиев посад

происшествия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проверку организовали после того, как двухлетний мальчик скончался в подмосковной больнице, по данным следствия, ребенок выпил уксус, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий."В реанимационном отделении ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская РБ" скончался двухлетний мальчик, госпитализированный с диагнозом "ожог пищевода". По данному факту следственным отделом по городу Сергиев Посаду ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.По данным следствия, в городе Ивантеевка ребенок, оставшись утром без присмотра, выпил водный раствор уксусной кислоты, который был в холодильнике. После этого мальчику сразу вызвали врачей."По предварительным данным эксперта, смерть ребенка наступила в результате отравления уксусной эссенцией. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавила Врадий.

https://ria.ru/20201123/rebenok-1585921404.html

московская область (подмосковье)

ивантеевка

сергиев посад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), ивантеевка, сергиев посад, происшествия