https://ria.ru/20201125/rebenok-1586150506.html

Что известно о семье школьника, найденного в запертой квартире в Москве

Что известно о семье школьника, найденного в запертой квартире в Москве

Гитара, овчарка Джайна, многочисленные фото с друзьями, перемежающиеся с изображениями светловолосого мальчика, — на странице Натальи А. запечатлена хроника... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T08:00

2020-11-25T08:00

2020-11-25T08:00

опасность

ольга ярославская

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

дети

общество

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Гитара, овчарка Джайна, многочисленные фото с друзьями, перемежающиеся с изображениями светловолосого мальчика, — на странице Натальи А. запечатлена хроника обычной, на первый взгляд, жизни. На деле же не все было благополучно — семья находилась в поле зрения опеки, мать употребляла наркотики. А неделю назад она ушла из дома и не вернулась, сын остался запертым в квартире. На детские крики обратили внимание соседи, сотрудники МЧС вскрыли дверь, мальчика увезли в больницу. На следующий день задержали Наталью — она не смогла объяснить, почему оставила ребенка.Неделя под замкомДвадцать третьего ноября в полицию обратились жильцы дома на Новоорловской улице Москвы. Они рассказали, что в одной из квартир уже несколько дней заперт мальчик. Вместе с сотрудниками МЧС полицейские вскрыли дверь, за которой ждал помощи десятилетний школьник. Его сразу же отправили в больницу.Раньше Марк (имя несовершеннолетнего изменено в его интересах) жил с мамой, прабабушкой и прадедушкой — потом старики ушли один за другим. Матери Натальи нет в живых, с отцом она не общается. "Дед скончался где-то полгода назад, а до этого все грустный ходил после смерти жены. Внучка его (мать Марка) нигде не работала, к ней постоянно разные люди приходили, то один, то другой. Но мальчишка выглядел нормально, одет был как все, видела его, когда с собакой гулял", — поделилась подробностями с РИА Новости соседка семьи, ее квартира этажом ниже.Шестнадцатого ноября Наталья взяла овчарку Джайну и ушла из дома — сын остался без ключей за закрытой дверью. На допросе в отделении полиции (видео разговора опубликовано пресс-службой УВД по ЗАО) женщина рассказала, что оставила ему запас еды на два дня. По всей видимости, Марк не сразу начал кричать — ждал мать. Он боялся разлуки: семьей уже интересовались органы опеки, но изъятия удалось избежать. Ребенка вызволили лишь через неделю."Ни с кем не общалась, ничего не употребляла"Наталью задержали на следующий день. Как следует из показаний, оперативники заметили ее, когда она выходила из квартиры знакомого, чтобы погулять с собакой. Горе-мать сообщила, что последние несколько дней жила у знакомого. Ее приютили на Шолоховской улице — в пешей доступности от дома на Новоорловской улице, где она закрыла сына. Все это время женщина "не занималась ничем конкретным, ни с кем не общалась, ничего не употребляла".Наталья не может объяснить, почему бросила мальчика. Лишь раз за разом повторяет: "Не знаю". "Я осталась одна. Без родственников. Мне было тяжело. Ребенок мне нужен, хочу все исправить", — уверяет она. На вопрос, почему не вернулась домой, ответила, что почувствовала себя плохо. Впрочем, за медицинской помощью не обращалась."Подсела на наркотики"А вот знакомые Натальи не сомневаются: всему виной запрещенные вещества. "Она подсела на наркотики где-то месяц назад — тогда перестала общаться со мной и другими нашими приятелями. До этого употребляла только алкоголь, насколько я знаю", — рассказала РИА Новости знакомая матери Марка.По словам самой Натальи, раньше она пробовала курительные смеси.Она также пояснила, что отца Марка сбила электричка, а сама Наталья не работала — жила на средства, доставшиеся от продажи недвижимости в другом городе, и пособие по потере кормильца. О сыне не слишком заботилась: "На мальчика ей было плевать, по большому счету. Часто оставляла его одного дома. Не била, но и большой любви точно не было".Сосед-школьник, который раньше дружил с Марком, рассказал: полтора года назад тот жаловался, что мама выгнала его из дома и он не знает, где ночевать."Взялась за ум"Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская отметила, что аппарат омбудсмена взял ситуацию на контроль. И добавила: родительницей уже интересовалась опека, но тогда женщине удалось убедить чиновников, что она справляется. "Потом устроилась на работу, что называется, взялась за ум, занималась сыном, и ее сняли с учета", — уточнила Ярославская.Как сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, сейчас Марк находится в больнице, он в безопасности, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Мальчик получает необходимую медицинскую помощь. Однако его дальнейшая судьба пока неизвестна: место жительства определят позже.

https://ria.ru/20201102/deti-1582262453.html

https://ria.ru/20201009/mest-muzhu-pyat-mesyatsev-mat-derzhala-novorozhdennuyu-v-shkafu-1579090693.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опасность, ольга ярославская, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, дети, общество