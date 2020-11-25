https://ria.ru/20201125/razgovor-1586258527.html

Россия запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом

Россия запросила у Польши стенограмму разговора Качиньского с братом

Москва запросила у Варшавы стенограмму телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом Ярославом перед катастрофой в Смоленске в 2010 году, заявил... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:04

2020-11-25T14:04

2020-11-25T16:58

алексей миллер

ту-154

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

генеральная прокуратура рф

ярослав качиньский

лех качиньский

польша

смоленск

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Москва запросила у Варшавы стенограмму телефонного разговора президента Леха Качиньского с братом Ярославом перед катастрофой в Смоленске в 2010 году, заявил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.Ранее польские СМИ сообщали, что Качиньский общался с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включили в материалы польского уголовного дела."С учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора. <…> В Польшу направлен запрос о правовой помощи", — сказал Иванов.Он подчеркнул, что у России "не остается сомнений относительно причин авиакатастрофы"."Все собранные российским следствием данные свидетельствовали об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости", —указал представитель Генпрокуратуры.Как ранее заявил бывший польский судья Войцех Лончевский, в 2014 году возобновивший расследование крушения самолета, если бы общественность узнала о содержании разговора Качиньских, то "совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года".По его словам, о стенограмме он узнал "из совершенно секретных материалов", запись позволяет "сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский".Как считает Лончевский, эти документы случайно приобщили к материалам польского уголовного дела. До настоящего момента их не предавали огласке.Позднее участник расследования подтвердил РИА Новости существование стенограммы, однако отказался обсуждать ее содержание из-за опасений за свою судьбу.Крушение Ту-154Десятого апреля 2010 года самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе тогдашний глава государства Лех Качиньский с женой. Все они погибли. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение президентского самолета ниже дозволенного минимума, несмотря на густой туман.Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвинула различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.В Москве польское повторное расследование неоднократно называли политически ангажированным.Между тем в сентябре этого года стало известно, что Генпрокуратура Польши собирается объявить в международный розыск авиадиспетчеров, работавших в тот день на аэродроме Смоленска. Российский МИД расценил это как политический спектакль и травлю.В Следственном комитете сообщали, что помогают польским коллегам в расследовании катастрофы: с момента крушения те более десяти раз осматривали обломки лайнера, которые сейчас хранятся в России как вещдоки по уголовному делу.

https://ria.ru/20200921/polsha-1577509773.html

https://ria.ru/20200917/dispetchery-1577386198.html

https://ria.ru/20200731/1575216906.html

польша

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей миллер, ту-154, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, генеральная прокуратура рф, ярослав качиньский, лех качиньский, польша, смоленск, катастрофа польского самолета под смоленском, в мире