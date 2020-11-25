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Путин из-за нелетной погоды отложил поездку в Саров

Путин из-за нелетной погоды отложил поездку в Саров

Президент России Владимир Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:51

2020-11-25T14:51

2020-11-25T14:51

роснефть

дмитрий песков

владимир путин

игорь сечин

москва

саров

политика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отложил рабочую поездку в Саров из-за нелетной погоды, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия", - сказал Песков.Он сообщил, что Путин "продолжает работу в Москве, проводит различные рабочие встречи". "В частности, состоится его рабочая встреча с главой "Роснефти" Игорем Сечиным", - добавил пресс-секретарь президента.

москва

саров

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роснефть, дмитрий песков, владимир путин, игорь сечин, москва, саров, политика