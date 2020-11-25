https://ria.ru/20201125/putin-1586237109.html

В планах Путина нет разговора с Зеленским, заявил Песков

В планах Путина нет разговора с Зеленским, заявил Песков

В планах президента РФ Владимира Путина в ближайшие дни нет разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:41

2020-11-25T12:41

2020-11-25T12:41

владимир зеленский

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В планах президента РФ Владимира Путина в ближайшие дни нет разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы не анонсируем конкретные телефонные разговоры. Пока в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что "при необходимости такой разговор очень легко может быть согласован через имеющиеся каналы общения".

https://ria.ru/20201123/bogdan-1585895695.html

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владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, политика