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Меры безопасности позволяют Путину ездить по регионам, заявил Песков
Меры безопасности позволяют Путину ездить по регионам, заявил Песков
Наработанные меры безопасности в условиях пандемии коронавируса позволяют президенту РФ Владимиру Путину более активно ездить по стране и возвращаться в... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:38
2020-11-25T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Наработанные меры безопасности в условиях пандемии коронавируса позволяют президенту РФ Владимиру Путину более активно ездить по стране и возвращаться в активный график командировок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам. Тем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок", - сказал Песков журналистам.Путин в среду совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где посетит родину отечественного ядерного оружия город Саров и расположенный в нем Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика

Меры безопасности позволяют Путину ездить по регионам, заявил Песков

12:38 25.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Наработанные меры безопасности в условиях пандемии коронавируса позволяют президенту РФ Владимиру Путину более активно ездить по стране и возвращаться в активный график командировок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам. Тем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок", - сказал Песков журналистам.
Путин в среду совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где посетит родину отечественного ядерного оружия город Саров и расположенный в нем Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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