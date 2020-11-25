https://ria.ru/20201125/putin-1586235622.html

Меры безопасности позволяют Путину ездить по регионам, заявил Песков

Меры безопасности позволяют Путину ездить по регионам, заявил Песков

Наработанные меры безопасности в условиях пандемии коронавируса позволяют президенту РФ Владимиру Путину более активно ездить по стране и возвращаться в... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:38

2020-11-25T12:38

2020-11-25T12:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Наработанные меры безопасности в условиях пандемии коронавируса позволяют президенту РФ Владимиру Путину более активно ездить по стране и возвращаться в активный график командировок, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Принимаемые защитные меры и наработки в плане обеспечения эпидемиологической безопасности позволяют президенту более активно сейчас передвигаться по регионам. Тем он и пользуется, возвращаясь в более активный график командировок", - сказал Песков журналистам.Путин в среду совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где посетит родину отечественного ядерного оружия город Саров и расположенный в нем Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, владимир путин, политика