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Российский корабль "Прогресс" оставят в космосе на рекордный срок
Российский корабль "Прогресс" оставят в космосе на рекордный срок
Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-14", запущенный на Международную космическую станцию 25 апреля 2020 года, поставит рекорд по длительности... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T03:01
2020-11-25T03:01
2020-11-25T05:13
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-14", запущенный на Международную космическую станцию 25 апреля 2020 года, поставит рекорд по длительности пребывания в космосе, говорится в имеющейся в распоряжении РИА Новости предварительной программе работы МКС."Прогресс МС-14" пробудет в составе станции 370 суток и будет сведен с орбиты в конце апреля-начале мая 2021 года.Тем самым корабль побьет рекорд "Прогресса М-17", который летал в составе станции "Мир" в 1993-1994 годах 337 суток.Причина такого длительного нахождения "Прогресса" в космосе не сообщается, однако ранее объявлялось, что ведутся исследования по возможности увеличения сроков нахождения пилотируемых кораблей "Союз" в составе МКС выше 220 суток. Известно, что перед применением на пилотируемых кораблях все технологии проходят апробацию на беспилотных "грузовиках"."Прогресс МС-14" стал четвертым российским "грузовиком", который отправился на МКС по сверхбыстрой схеме и добрался с Земли до станции за три часа. Пуск корабля был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он привез на станцию более двух тонн грузов, в том числе контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности для экипажа, оборудование для бортовых систем МКС, аппаратуру для экспериментов.В баках корабля содержится топливо для коррекции высоты полета станции. Для этих целей "Прогресс МС-14" использовался за полгода шесть раз - 3 и 11 июля, 10 и 23 сентября, 7 октября, а также 12 ноября.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/peskov-1586081362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Российский грузовой космический корабль "Прогресс МС-14", запущенный на Международную космическую станцию
25 апреля 2020 года, поставит рекорд по длительности пребывания в космосе, говорится в имеющейся в распоряжении РИА Новости предварительной программе работы МКС.
"Прогресс МС-14" пробудет в составе станции 370 суток и будет сведен с орбиты в конце апреля-начале мая 2021 года.
Тем самым корабль побьет рекорд "Прогресса М-17", который летал в составе станции "Мир" в 1993-1994 годах 337 суток.
Причина такого длительного нахождения "Прогресса" в космосе не сообщается, однако ранее объявлялось, что ведутся исследования по возможности увеличения сроков нахождения пилотируемых кораблей "Союз" в составе МКС выше 220 суток. Известно, что перед применением на пилотируемых кораблях все технологии проходят апробацию на беспилотных "грузовиках".
"Прогресс МС-14" стал четвертым российским "грузовиком", который отправился на МКС по сверхбыстрой схеме и добрался с Земли
до станции за три часа. Пуск корабля был приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он привез на станцию более двух тонн грузов, в том числе контейнеры с продуктами питания, медикаменты, санитарно-гигиенические принадлежности для экипажа, оборудование для бортовых систем МКС, аппаратуру для экспериментов.
В баках корабля содержится топливо для коррекции высоты полета станции. Для этих целей "Прогресс МС-14" использовался за полгода шесть раз - 3 и 11 июля, 10 и 23 сентября, 7 октября, а также 12 ноября.