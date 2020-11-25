https://ria.ru/20201125/proezdnye-1586321325.html

Москалькова сочла блокировку проездных для пенсионеров чрезмерной мерой

Москалькова сочла блокировку проездных для пенсионеров чрезмерной мерой

Блокировка проездных для пенсионеров на фоне коронавируса является чрезмерной мерой и "загоняет" граждан в неправовое поле, потому что людям в любом случае... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:44

2020-11-25T18:44

2020-11-25T18:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

татьяна москалькова

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Блокировка проездных для пенсионеров на фоне коронавируса является чрезмерной мерой и "загоняет" граждан в неправовое поле, потому что людям в любом случае приходится совершать поездки в аптеку или, например, банки, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее подобная мера была введена в Москве."Лично я считаю, что это чрезмерная мера. Потому что человек вынужден все равно доехать до банка, до аптеки. И мы таких людей просто загнали в неправовое поле. Они едут зайцами, они платят. А сэкономленные деньги государство не компенсирует людям", - сказала Москалькова в ходе научной конференции.Омбудсмен добавила, что эти вопросы находятся в центре внимания уполномоченного и соответствующие рекомендации будут дары органам власти.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/ogranicheniya-1586093759.html

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