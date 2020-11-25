https://ria.ru/20201125/proekt-1586212045.html

В России может появиться федеральный проект по экологическому просвещению

В России может появиться федеральный проект по экологическому просвещению

Отдельный федеральный проект по экологическому просвещению может появиться в рамках национального проекта "Экология", заявил глава Минприроды Александр Козлов... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:56

2020-11-25T10:56

2020-11-25T11:50

арктика

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

арктический совет

александр козлов (глава минвостокразвития)

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Отдельный федеральный проект по экологическому просвещению может появиться в рамках национального проекта "Экология", заявил глава Минприроды Александр Козлов на пленарной сессии международного форума "Дней Арктики и Антарктики в Москве"."Воспитывать бережное отношение к природе и иную культуру потребления необходимо с детства. Экологическое просвещение должно выйти из простых разговоров и уровня факультатива в государственную плоскость. Поэтому, скорее всего, появится отдельный федеральный проект по экологическому просвещению в рамках нацпроекта "Экология", - сказал Козлов.Международный форум "Дни Арктики и Антарктики в Москве" проходит 25-27 ноября в режиме видеоконференций. В рамках форума состоится презентация программы председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, будет работать Международный научный конгресс. На видеосвязь с участниками выйдет российская антарктическая научная станция "Восток".

https://ria.ru/20201124/arktika-1586050703.html

арктика

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арктика, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), арктический совет, александр козлов (глава минвостокразвития), общество