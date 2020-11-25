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В России может появиться федеральный проект по экологическому просвещению
В России может появиться федеральный проект по экологическому просвещению
Отдельный федеральный проект по экологическому просвещению может появиться в рамках национального проекта "Экология", заявил глава Минприроды Александр Козлов... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:56
2020-11-25T11:50
арктика
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
арктический совет
александр козлов (глава минвостокразвития)
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Отдельный федеральный проект по экологическому просвещению может появиться в рамках национального проекта "Экология", заявил глава Минприроды Александр Козлов на пленарной сессии международного форума "Дней Арктики и Антарктики в Москве"."Воспитывать бережное отношение к природе и иную культуру потребления необходимо с детства. Экологическое просвещение должно выйти из простых разговоров и уровня факультатива в государственную плоскость. Поэтому, скорее всего, появится отдельный федеральный проект по экологическому просвещению в рамках нацпроекта "Экология", - сказал Козлов.Международный форум "Дни Арктики и Антарктики в Москве" проходит 25-27 ноября в режиме видеоконференций. В рамках форума состоится презентация программы председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, будет работать Международный научный конгресс. На видеосвязь с участниками выйдет российская антарктическая научная станция "Восток".
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арктика, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), арктический совет, александр козлов (глава минвостокразвития), общество

В России может появиться федеральный проект по экологическому просвещению

10:56 25.11.2020 (обновлено: 11:50 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Дни Арктики и Антарктики"
Международный форум Дни Арктики и Антарктики - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Отдельный федеральный проект по экологическому просвещению может появиться в рамках национального проекта "Экология", заявил глава Минприроды Александр Козлов на пленарной сессии международного форума "Дней Арктики и Антарктики в Москве".
"Воспитывать бережное отношение к природе и иную культуру потребления необходимо с детства. Экологическое просвещение должно выйти из простых разговоров и уровня факультатива в государственную плоскость. Поэтому, скорее всего, появится отдельный федеральный проект по экологическому просвещению в рамках нацпроекта "Экология", - сказал Козлов.
Международный форум "Дни Арктики и Антарктики в Москве" проходит 25-27 ноября в режиме видеоконференций. В рамках форума состоится презентация программы председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах, будет работать Международный научный конгресс. На видеосвязь с участниками выйдет российская антарктическая научная станция "Восток".
Арктика - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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АрктикаМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Арктический советАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)Общество
 
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