https://ria.ru/20201125/priluchnyy-1586184200.html

Друг Прилучного раскрыл подробности избиения актера

Друг Прилучного раскрыл подробности избиения актера

Друг актера Павла Прилучного, бизнесмен Илья Васильев сообщил подробности конфликта с участием артиста. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T02:20

2020-11-25T02:20

2020-11-25T02:20

павел прилучный

москва

калининград

происшествия

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Друг актера Павла Прилучного, бизнесмен Илья Васильев сообщил подробности конфликта с участием артиста.Ранее в СМИ появилась информация, что Прилучного госпитализировали в Москве с переломом черепа, актер якобы получил травму в результате драки в Калининграде, где снимался в сериале. Позднее в столичной городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер лежит в многопрофильном отделении. Представитель артиста рассказал агентству, что состояние Прилучного стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, но не уточнил причин госпитализации. Сам актер заявил, что все детали произошедшего оставит для правоохранительных органов.По словам Васильева, он общался с Прилучным перед операцией. "Действительно, драка в клубе "Завод" была. Павел получил телесные повреждения. На мой взгляд, повреждения тяжкие, но в этом будет разбираться полиция. Я думаю, что, увидев на утро после происшествия результат на своем лице, Павел решил незамедлительно обратиться к своим лечащим врачам в Москве, поэтому оперативно поехал в столицу", - заявил друг актера kp.ru.Он отметил, что в момент конфликта Прилучный был в заведении не один. Васильев предположил, что актер мог поехал в клуб, чтобы посмотреть локацию для съемок нового фильма."Возможно, его кто-то туда позвал, кто-то пригласил. Но это лишь мои личные догадки", - добавил бизнесмен.

https://ria.ru/20201124/priluchnyy-1586097007.html

https://ria.ru/20200921/priluchnyy-1577559238.html

москва

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел прилучный, москва, калининград, происшествия