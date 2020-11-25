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Друг Прилучного раскрыл подробности избиения актера
Друг Прилучного раскрыл подробности избиения актера
Друг актера Павла Прилучного, бизнесмен Илья Васильев сообщил подробности конфликта с участием артиста. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T02:20
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павел прилучный
москва
калининград
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Друг актера Павла Прилучного, бизнесмен Илья Васильев сообщил подробности конфликта с участием артиста.Ранее в СМИ появилась информация, что Прилучного госпитализировали в Москве с переломом черепа, актер якобы получил травму в результате драки в Калининграде, где снимался в сериале. Позднее в столичной городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер лежит в многопрофильном отделении. Представитель артиста рассказал агентству, что состояние Прилучного стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, но не уточнил причин госпитализации. Сам актер заявил, что все детали произошедшего оставит для правоохранительных органов.По словам Васильева, он общался с Прилучным перед операцией. "Действительно, драка в клубе "Завод" была. Павел получил телесные повреждения. На мой взгляд, повреждения тяжкие, но в этом будет разбираться полиция. Я думаю, что, увидев на утро после происшествия результат на своем лице, Павел решил незамедлительно обратиться к своим лечащим врачам в Москве, поэтому оперативно поехал в столицу", - заявил друг актера kp.ru.Он отметил, что в момент конфликта Прилучный был в заведении не один. Васильев предположил, что актер мог поехал в клуб, чтобы посмотреть локацию для съемок нового фильма."Возможно, его кто-то туда позвал, кто-то пригласил. Но это лишь мои личные догадки", - добавил бизнесмен.
https://ria.ru/20201124/priluchnyy-1586097007.html
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москва
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60
павел прилучный, москва, калининград, происшествия

Друг Прилучного раскрыл подробности избиения актера

02:20 25.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Павел Прилучный
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Друг актера Павла Прилучного, бизнесмен Илья Васильев сообщил подробности конфликта с участием артиста.
Ранее в СМИ появилась информация, что Прилучного госпитализировали в Москве с переломом черепа, актер якобы получил травму в результате драки в Калининграде, где снимался в сериале. Позднее в столичной городской клинической больнице №1 имени Пирогова РИА Новости сообщили, что актер лежит в многопрофильном отделении. Представитель артиста рассказал агентству, что состояние Прилучного стабильное, он восстанавливается под наблюдением специалистов, но не уточнил причин госпитализации. Сам актер заявил, что все детали произошедшего оставит для правоохранительных органов.
Актер Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
Вчера, 15:07
Актер Прилучный рассказал о своем состоянии
По словам Васильева, он общался с Прилучным перед операцией. "Действительно, драка в клубе "Завод" была. Павел получил телесные повреждения. На мой взгляд, повреждения тяжкие, но в этом будет разбираться полиция. Я думаю, что, увидев на утро после происшествия результат на своем лице, Павел решил незамедлительно обратиться к своим лечащим врачам в Москве, поэтому оперативно поехал в столицу", - заявил друг актера kp.ru.
Он отметил, что в момент конфликта Прилучный был в заведении не один. Васильев предположил, что актер мог поехал в клуб, чтобы посмотреть локацию для съемок нового фильма.
"Возможно, его кто-то туда позвал, кто-то пригласил. Но это лишь мои личные догадки", - добавил бизнесмен.
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Павел ПрилучныйМоскваКалининградПроисшествия
 
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