https://ria.ru/20201125/prestupnost-1586194029.html

МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности

МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности

Чечня, Северная Осетия и Республика Адыгея стали лидерами по снижению темпов прироста преступности в январе-октябре 2020 года, следует из статистики,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T08:40

2020-11-25T08:40

2020-11-25T08:40

республика северная осетия - алания

чеченская республика (чечня)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика адыгея

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Чечня, Северная Осетия и Республика Адыгея стали лидерами по снижению темпов прироста преступности в январе-октябре 2020 года, следует из статистики, приведенной МВД РФ.В Чеченской Республике темпы прироста числа зарегистрированных преступлений снизились на 18,8%, в Северной Осетии - на 17,5%, в Республике Адыгея - на 13,9%.За ними следуют Пермский край (10,1%), Магаданская область (9,1%), Калининградская область (8,1%), Иркутская область (8%), Ярославская область (8%), Республика Бурятия (7,8%) и Республика Тыва (6,4%).

https://ria.ru/20201116/kolokoltsev-1584846671.html

республика адыгея

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республика северная осетия - алания, чеченская республика (чечня), министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика адыгея, общество