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МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности
МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности
Чечня, Северная Осетия и Республика Адыгея стали лидерами по снижению темпов прироста преступности в январе-октябре 2020 года, следует из статистики,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T08:40
2020-11-25T08:40
республика северная осетия - алания
чеченская республика (чечня)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика адыгея
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Чечня, Северная Осетия и Республика Адыгея стали лидерами по снижению темпов прироста преступности в январе-октябре 2020 года, следует из статистики, приведенной МВД РФ.В Чеченской Республике темпы прироста числа зарегистрированных преступлений снизились на 18,8%, в Северной Осетии - на 17,5%, в Республике Адыгея - на 13,9%.За ними следуют Пермский край (10,1%), Магаданская область (9,1%), Калининградская область (8,1%), Иркутская область (8%), Ярославская область (8%), Республика Бурятия (7,8%) и Республика Тыва (6,4%).
https://ria.ru/20201116/kolokoltsev-1584846671.html
республика адыгея
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республика северная осетия - алания, чеченская республика (чечня), министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика адыгея, общество

МВД назвало регионы-лидеры по снижению темпов преступности

08:40 25.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Чечня, Северная Осетия и Республика Адыгея стали лидерами по снижению темпов прироста преступности в январе-октябре 2020 года, следует из статистики, приведенной МВД РФ.
В Чеченской Республике темпы прироста числа зарегистрированных преступлений снизились на 18,8%, в Северной Осетии - на 17,5%, в Республике Адыгея - на 13,9%.
За ними следуют Пермский край (10,1%), Магаданская область (9,1%), Калининградская область (8,1%), Иркутская область (8%), Ярославская область (8%), Республика Бурятия (7,8%) и Республика Тыва (6,4%).
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 15:07
Глава МВД заявил о снижении в России связанной с наркотиками преступности
 
Республика Северная Осетия - АланияЧеченская республика (Чечня)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика АдыгеяОбщество
 
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