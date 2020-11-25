https://ria.ru/20201125/preparaty-1586201488.html
ОНФ выявил нехватку противовирусных препаратов в регионах
ОНФ выявил нехватку противовирусных препаратов в регионах
Общероссийский народный фронт в ходе мониторинга выявил нехватку противовирусных препаратов в аптеках регионов РФ, хуже всего ситуация в Мурманской области и на РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:52
2020-11-25T09:52
2020-11-25T09:52
здоровье - общество
михаил кузнецов (экс-губернатор)
общероссийский народный фронт
владимир путин
республика ингушетия
алтайский край
мурманская область
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт в ходе мониторинга выявил нехватку противовирусных препаратов в аптеках регионов РФ, хуже всего ситуация в Мурманской области и на Камчатском крае, следует из данных мониторинга.Мониторинг ОНФ охватил 11,8 тысячи аптек по всей России. Промежуточные результаты мониторинга ранее представил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства."В ходе всероссийского мониторинга аптек активисты Народного фронта выявили в регионах отсутствие противовирусных препаратов, содержащих действующие вещества Фавипиравир, Гидроксихлорохин, Умифеновир и Рекомбинантный интерферон. Острую нехватку этих препаратов ощущают жители Мурманской области (отсутствуют в 66% аптек), Камчатского края (отсутствуют в 63% аптек) и Карачаево-Черкесской Республики (отсутствуют в 58% аптек)", - следует из данных мониторинга.По пероральным антикоагулянтам с действующими веществами Ривароксабан и Апиксабан наихудшая ситуация в Вологодской области и Чеченской Республике (отсутствуют в 88% аптек), а также в Магаданской области (отсутствуют в 84% аптек).Общественники также проверили наличие в аптеках антибиотиков с действующими веществами Азитромицин, Левофлоксацин, Кларитромицин. Они отсутствуют в аптеках Пензенской области (64% аптек), Алтайского края (35% аптек), Республики Ингушетия (26% аптек).Среди лекарств для рекомендованных Минздравом схем лечения чаще всего россияне сталкиваются с нехваткой Фавипиравира - он отсутствует в 80,8% аптек. Гормональные противовоспалительные препараты, содержащие Метилпреднизолон, отсутствуют в 72,5% аптек.Противовирусные препараты, содержащие вещество Гидроксихлорохин, отсутствуют в 70,1% аптек.
https://ria.ru/20201124/lekarstva-1586055341.html
https://ria.ru/20201124/markirovka-1586037030.html
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здоровье - общество, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, владимир путин, республика ингушетия, алтайский край, мурманская область, общество
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт
в ходе мониторинга выявил нехватку противовирусных препаратов в аптеках регионов РФ, хуже всего ситуация в Мурманской области
и на Камчатском крае
, следует из данных мониторинга.
Мониторинг ОНФ охватил 11,8 тысячи аптек по всей России. Промежуточные результаты мониторинга ранее представил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов
на совещании президента РФ Владимира Путина
с членами правительства.
"В ходе всероссийского мониторинга аптек активисты Народного фронта выявили в регионах отсутствие противовирусных препаратов, содержащих действующие вещества Фавипиравир, Гидроксихлорохин, Умифеновир и Рекомбинантный интерферон. Острую нехватку этих препаратов ощущают жители Мурманской области (отсутствуют в 66% аптек), Камчатского края (отсутствуют в 63% аптек) и Карачаево-Черкесской Республики (отсутствуют в 58% аптек)", - следует из данных мониторинга.
По пероральным антикоагулянтам с действующими веществами Ривароксабан и Апиксабан наихудшая ситуация в Вологодской области и Чеченской Республике (отсутствуют в 88% аптек), а также в Магаданской области (отсутствуют в 84% аптек).
Общественники также проверили наличие в аптеках антибиотиков с действующими веществами Азитромицин, Левофлоксацин, Кларитромицин. Они отсутствуют в аптеках Пензенской области (64% аптек), Алтайского края (35% аптек), Республики Ингушетия (26% аптек).
Среди лекарств для рекомендованных Минздравом схем лечения чаще всего россияне сталкиваются с нехваткой Фавипиравира - он отсутствует в 80,8% аптек. Гормональные противовоспалительные препараты, содержащие Метилпреднизолон, отсутствуют в 72,5% аптек.
Противовирусные препараты, содержащие вещество Гидроксихлорохин, отсутствуют в 70,1% аптек.