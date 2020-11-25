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ОНФ выявил нехватку противовирусных препаратов в регионах
ОНФ выявил нехватку противовирусных препаратов в регионах
Общероссийский народный фронт в ходе мониторинга выявил нехватку противовирусных препаратов в аптеках регионов РФ, хуже всего ситуация в Мурманской области и на РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:52
2020-11-25T09:52
здоровье - общество
михаил кузнецов (экс-губернатор)
общероссийский народный фронт
владимир путин
республика ингушетия
алтайский край
мурманская область
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт в ходе мониторинга выявил нехватку противовирусных препаратов в аптеках регионов РФ, хуже всего ситуация в Мурманской области и на Камчатском крае, следует из данных мониторинга.Мониторинг ОНФ охватил 11,8 тысячи аптек по всей России. Промежуточные результаты мониторинга ранее представил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства."В ходе всероссийского мониторинга аптек активисты Народного фронта выявили в регионах отсутствие противовирусных препаратов, содержащих действующие вещества Фавипиравир, Гидроксихлорохин, Умифеновир и Рекомбинантный интерферон. Острую нехватку этих препаратов ощущают жители Мурманской области (отсутствуют в 66% аптек), Камчатского края (отсутствуют в 63% аптек) и Карачаево-Черкесской Республики (отсутствуют в 58% аптек)", - следует из данных мониторинга.По пероральным антикоагулянтам с действующими веществами Ривароксабан и Апиксабан наихудшая ситуация в Вологодской области и Чеченской Республике (отсутствуют в 88% аптек), а также в Магаданской области (отсутствуют в 84% аптек).Общественники также проверили наличие в аптеках антибиотиков с действующими веществами Азитромицин, Левофлоксацин, Кларитромицин. Они отсутствуют в аптеках Пензенской области (64% аптек), Алтайского края (35% аптек), Республики Ингушетия (26% аптек).Среди лекарств для рекомендованных Минздравом схем лечения чаще всего россияне сталкиваются с нехваткой Фавипиравира - он отсутствует в 80,8% аптек. Гормональные противовоспалительные препараты, содержащие Метилпреднизолон, отсутствуют в 72,5% аптек.Противовирусные препараты, содержащие вещество Гидроксихлорохин, отсутствуют в 70,1% аптек.
https://ria.ru/20201124/lekarstva-1586055341.html
https://ria.ru/20201124/markirovka-1586037030.html
республика ингушетия
алтайский край
мурманская область
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здоровье - общество, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, владимир путин, республика ингушетия, алтайский край, мурманская область, общество

ОНФ выявил нехватку противовирусных препаратов в регионах

09:52 25.11.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт в ходе мониторинга выявил нехватку противовирусных препаратов в аптеках регионов РФ, хуже всего ситуация в Мурманской области и на Камчатском крае, следует из данных мониторинга.
Мониторинг ОНФ охватил 11,8 тысячи аптек по всей России. Промежуточные результаты мониторинга ранее представил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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"В ходе всероссийского мониторинга аптек активисты Народного фронта выявили в регионах отсутствие противовирусных препаратов, содержащих действующие вещества Фавипиравир, Гидроксихлорохин, Умифеновир и Рекомбинантный интерферон. Острую нехватку этих препаратов ощущают жители Мурманской области (отсутствуют в 66% аптек), Камчатского края (отсутствуют в 63% аптек) и Карачаево-Черкесской Республики (отсутствуют в 58% аптек)", - следует из данных мониторинга.
По пероральным антикоагулянтам с действующими веществами Ривароксабан и Апиксабан наихудшая ситуация в Вологодской области и Чеченской Республике (отсутствуют в 88% аптек), а также в Магаданской области (отсутствуют в 84% аптек).
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Общественники также проверили наличие в аптеках антибиотиков с действующими веществами Азитромицин, Левофлоксацин, Кларитромицин. Они отсутствуют в аптеках Пензенской области (64% аптек), Алтайского края (35% аптек), Республики Ингушетия (26% аптек).
Среди лекарств для рекомендованных Минздравом схем лечения чаще всего россияне сталкиваются с нехваткой Фавипиравира - он отсутствует в 80,8% аптек. Гормональные противовоспалительные препараты, содержащие Метилпреднизолон, отсутствуют в 72,5% аптек.
Противовирусные препараты, содержащие вещество Гидроксихлорохин, отсутствуют в 70,1% аптек.
 
Здоровье - ОбществоМихаил Кузнецов (экс-губернатор)Общероссийский народный фронтВладимир ПутинРеспублика ИнгушетияАлтайский крайМурманская областьОбщество
 
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