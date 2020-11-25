https://ria.ru/20201125/preparaty-1586201488.html

ОНФ выявил нехватку противовирусных препаратов в регионах

ОНФ выявил нехватку противовирусных препаратов в регионах

Общероссийский народный фронт в ходе мониторинга выявил нехватку противовирусных препаратов в аптеках регионов РФ, хуже всего ситуация в Мурманской области и на РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T09:52

2020-11-25T09:52

2020-11-25T09:52

здоровье - общество

михаил кузнецов (экс-губернатор)

общероссийский народный фронт

владимир путин

республика ингушетия

алтайский край

мурманская область

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общероссийский народный фронт в ходе мониторинга выявил нехватку противовирусных препаратов в аптеках регионов РФ, хуже всего ситуация в Мурманской области и на Камчатском крае, следует из данных мониторинга.Мониторинг ОНФ охватил 11,8 тысячи аптек по всей России. Промежуточные результаты мониторинга ранее представил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства."В ходе всероссийского мониторинга аптек активисты Народного фронта выявили в регионах отсутствие противовирусных препаратов, содержащих действующие вещества Фавипиравир, Гидроксихлорохин, Умифеновир и Рекомбинантный интерферон. Острую нехватку этих препаратов ощущают жители Мурманской области (отсутствуют в 66% аптек), Камчатского края (отсутствуют в 63% аптек) и Карачаево-Черкесской Республики (отсутствуют в 58% аптек)", - следует из данных мониторинга.По пероральным антикоагулянтам с действующими веществами Ривароксабан и Апиксабан наихудшая ситуация в Вологодской области и Чеченской Республике (отсутствуют в 88% аптек), а также в Магаданской области (отсутствуют в 84% аптек).Общественники также проверили наличие в аптеках антибиотиков с действующими веществами Азитромицин, Левофлоксацин, Кларитромицин. Они отсутствуют в аптеках Пензенской области (64% аптек), Алтайского края (35% аптек), Республики Ингушетия (26% аптек).Среди лекарств для рекомендованных Минздравом схем лечения чаще всего россияне сталкиваются с нехваткой Фавипиравира - он отсутствует в 80,8% аптек. Гормональные противовоспалительные препараты, содержащие Метилпреднизолон, отсутствуют в 72,5% аптек.Противовирусные препараты, содержащие вещество Гидроксихлорохин, отсутствуют в 70,1% аптек.

https://ria.ru/20201124/lekarstva-1586055341.html

https://ria.ru/20201124/markirovka-1586037030.html

республика ингушетия

алтайский край

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил кузнецов (экс-губернатор), общероссийский народный фронт, владимир путин, республика ингушетия, алтайский край, мурманская область, общество