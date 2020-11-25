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Названы причины, по которым водительские права могут быть аннулированы
Названы причины, по которым водительские права могут быть аннулированы
МВД РФ определило восемь причин, по которым водительские права могут быть аннулированы, следует из проекта приказа об административном регламенте ведомства о... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:02
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авто
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. МВД РФ определило восемь причин, по которым водительские права могут быть аннулированы, следует из проекта приказа об административном регламенте ведомства о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений.Ранее в регламенте эти основания прописаны не были."Основаниями для начала административной процедуры являются... Истечение срока действия водительского удостоверения; если изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца; если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.Аннулировать права могут также при их выдаче с нарушениями, утрате, выдаче нового удостоверения; из-за появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения или его смерти.Информация об аннулировании должна быть внесена в информационную систему ГИБДД.Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20201125/prava-1586225423.html
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авто, гибдд мвд рф, общество

Названы причины, по которым водительские права могут быть аннулированы

13:02 25.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичМужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. МВД РФ определило восемь причин, по которым водительские права могут быть аннулированы, следует из проекта приказа об административном регламенте ведомства о сдаче экзамена на права и выдаче водительских удостоверений.
Ранее в регламенте эти основания прописаны не были.
"Основаниями для начала административной процедуры являются... Истечение срока действия водительского удостоверения; если изменились содержащиеся в водительском удостоверении персональные данные его владельца; если водительское удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально", - говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Аннулировать права могут также при их выдаче с нарушениями, утрате, выдаче нового удостоверения; из-за появления у водителя медицинских противопоказаний для вождения или его смерти.
Информация об аннулировании должна быть внесена в информационную систему ГИБДД.
Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.
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