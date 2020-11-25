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МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на права
МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на права
МВД России предложило сократить перечень ошибок, после совершения которых кандидату в водители могут остановить экзамен. Это следует из проекта ведомственного... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T03:34
2020-11-25T08:40
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. МВД России предложило сократить перечень ошибок, после совершения которых кандидату в водители могут остановить экзамен. Это следует из проекта ведомственного приказа об утверждении административного регламента по проведению данных экзаменов (имеется в распоряжении РИА Новости).В действующем регламенте ошибки разделяются на "грубые" (пять штрафных баллов), "средние" (три балла) и "мелкие" (один балл). Необходимо набрать менее пяти баллов. Таким образом, при совершении "грубого" нарушения (их в перечне 17) экзамен прерывается.Проект нового регламента предусматривает, что тестирование остановят, если "кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из (15 – ред.) пунктов экзаменационного листа".Из новых ошибок – "Использование во время движения телефона и (или) иного средства связи", а также "не пристегнутый ремень безопасности", который сейчас проходит по категории "средних". В целом, остальные ошибки и нарушения разбиты на подгруппы по "ценности". Порог штрафных баллов для сдачи экзамена не изменился.Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".
https://ria.ru/20201123/prava-1585854293.html
https://ria.ru/20201123/ekzamen-1585894099.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество

МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на права

03:34 25.11.2020 (обновлено: 08:40 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынИнспекторы ГИБДД Свердловской области принимают практический экзамен на право управления автотранспортом категории "B"
Инспекторы ГИБДД Свердловской области принимают практический экзамен на право управления автотранспортом категории B - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. МВД России предложило сократить перечень ошибок, после совершения которых кандидату в водители могут остановить экзамен. Это следует из проекта ведомственного приказа об утверждении административного регламента по проведению данных экзаменов (имеется в распоряжении РИА Новости).
В действующем регламенте ошибки разделяются на "грубые" (пять штрафных баллов), "средние" (три балла) и "мелкие" (один балл). Необходимо набрать менее пяти баллов. Таким образом, при совершении "грубого" нарушения (их в перечне 17) экзамен прерывается.
Проект нового регламента предусматривает, что тестирование остановят, если "кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из (15 – ред.) пунктов экзаменационного листа".
Из новых ошибок – "Использование во время движения телефона и (или) иного средства связи", а также "не пристегнутый ремень безопасности", который сейчас проходит по категории "средних".
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
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Эксперт прокомментировал изменения в экзамене на водительские права
В целом, остальные ошибки и нарушения разбиты на подгруппы по "ценности". Порог штрафных баллов для сдачи экзамена не изменился.
Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.
Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.
Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
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