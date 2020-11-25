https://ria.ru/20201125/prava-1586185907.html

МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на права

МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на права

МВД России предложило сократить перечень ошибок, после совершения которых кандидату в водители могут остановить экзамен. Это следует из проекта ведомственного... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T03:34

2020-11-25T03:34

2020-11-25T08:40

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. МВД России предложило сократить перечень ошибок, после совершения которых кандидату в водители могут остановить экзамен. Это следует из проекта ведомственного приказа об утверждении административного регламента по проведению данных экзаменов (имеется в распоряжении РИА Новости).В действующем регламенте ошибки разделяются на "грубые" (пять штрафных баллов), "средние" (три балла) и "мелкие" (один балл). Необходимо набрать менее пяти баллов. Таким образом, при совершении "грубого" нарушения (их в перечне 17) экзамен прерывается.Проект нового регламента предусматривает, что тестирование остановят, если "кандидат допустил одно нарушение, предусмотренное одним из (15 – ред.) пунктов экзаменационного листа".Из новых ошибок – "Использование во время движения телефона и (или) иного средства связи", а также "не пристегнутый ремень безопасности", который сейчас проходит по категории "средних". В целом, остальные ошибки и нарушения разбиты на подгруппы по "ценности". Порог штрафных баллов для сдачи экзамена не изменился.Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал РИА Новости, что инспекторы, принимая экзамены на права по новым правилам, будут делать упор на оценку навыков вождения в реальной обстановке, включая умение парковаться.Он пояснил, что, несмотря на сокращение второго этапа в экзамене, где было практическое задание "площадка", расширенная линейка упражнений даст "возможность сотруднику Госавтоинспекции понять, насколько водитель будет безопасен".

https://ria.ru/20201123/prava-1585854293.html

https://ria.ru/20201123/ekzamen-1585894099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество