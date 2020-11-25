https://ria.ru/20201125/polsha-1586263155.html
В СК прокомментировали запрос данных по гибели Качиньского у Польши
В СК прокомментировали запрос данных по гибели Качиньского у Польши
СК РФ считает важным не оставить без ответа ни один вопрос касательно катастрофы польского "борта №1" в Смоленске в 2010 году, в ходе которой погиб президент... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:24
2020-11-25T14:24
2020-11-25T14:24
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
ярослав качиньский
лех качиньский
польша
смоленск
катастрофа польского самолета под смоленском
в мире
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. СК РФ считает важным не оставить без ответа ни один вопрос касательно катастрофы польского "борта №1" в Смоленске в 2010 году, в ходе которой погиб президент Лех Качиньский, заявила журналистам в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Так она прокомментировала направленный в Польшу запрос в связи с новыми данными об обстоятельствах трагедии. Польские СМИ написали, что Качиньский говорил с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела."Для России принципиально важно не оставить без ответа ни один вопрос, касающийся этой трагедии. Россия всегда была максимально открыта к взаимодействию по данному вопросу и объективна в своем расследовании. В связи с этим ведомство направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Польши для изучения открывшихся фактов", - сказала Петренко.По ее словам, у СК РФ нет остается сомнений, что самолет рухнул из-за ошибки экипажа, решившегося на посадку несмотря на густой туман."Подтверждением тому являются многочисленные судебные экспертизы, в рамках которых тщательным образом были исследованы фрагменты борта Ту-154М, осмотры места происшествия, проводимые, в том числе, с польскими коллегами, допросы свидетелей и комплекс других следственных действий", - отметила Петренко.По ее словам, материалы дела превышает 800 томов. Однако новые факты, открытые польскими СМИ, "нуждаются в дополнительной оценке", в связи с чем Россия запросила фоно- и стенограмму разговора президента с братом.Как заявил ранее в интервью "Газете выборчей" бывший польский судья Войчех Лончевский, возобновлявший расследование данной катастрофы, если бы общественность узнала о содержании разговора Качиньских, то "совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года".По его утверждению, стенограмма стала ему известна "из совершенно секретных материалов" и позволяет "сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский".Эти документы, считает бывший судья, случайно приобщили к материалам польского уголовного дела. До настоящего момента они не предавались огласке.
https://ria.ru/20200917/kachinskiy-1577395089.html
https://ria.ru/20200917/dispetchery-1577386198.html
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), ярослав качиньский, лех качиньский, польша, смоленск, катастрофа польского самолета под смоленском, в мире
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости.
СК РФ считает важным не оставить без ответа ни один вопрос касательно катастрофы польского "борта №1" в Смоленске
в 2010 году, в ходе которой погиб президент Лех Качиньский
, заявила журналистам в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко
.
Так она прокомментировала направленный в Польшу
запрос в связи с новыми данными об обстоятельствах трагедии. Польские СМИ написали, что Качиньский говорил с братом по спутниковому телефону незадолго до гибели, причем "затрагивался один из аспектов осуществления полета". Запись разговора включена в материалы польского уголовного дела.
"Для России принципиально важно не оставить без ответа ни один вопрос, касающийся этой трагедии. Россия всегда была максимально открыта к взаимодействию по данному вопросу и объективна в своем расследовании. В связи с этим ведомство направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Польши для изучения открывшихся фактов", - сказала Петренко.
По ее словам, у СК РФ нет остается сомнений, что самолет рухнул из-за ошибки экипажа, решившегося на посадку несмотря на густой туман.
"Подтверждением тому являются многочисленные судебные экспертизы, в рамках которых тщательным образом были исследованы фрагменты борта Ту-154М, осмотры места происшествия, проводимые, в том числе, с польскими коллегами, допросы свидетелей и комплекс других следственных действий", - отметила Петренко.
По ее словам, материалы дела превышает 800 томов. Однако новые факты, открытые польскими СМИ, "нуждаются в дополнительной оценке", в связи с чем Россия запросила фоно- и стенограмму разговора президента с братом.
Как заявил ранее в интервью "Газете выборчей" бывший польский судья Войчех Лончевский, возобновлявший расследование данной катастрофы, если бы общественность узнала о содержании разговора Качиньских, то "совершенно иначе оценила бы происходившее после 10 апреля 2010 года".
По его утверждению, стенограмма стала ему известна "из совершенно секретных материалов" и позволяет "сформировать представление, на что способен Ярослав Качиньский
".
Эти документы, считает бывший судья, случайно приобщили к материалам польского уголовного дела. До настоящего момента они не предавались огласке.