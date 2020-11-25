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Врач назвал мешающих выходу на плато по коронавирусу людей
Врач назвал мешающих выходу на плато по коронавирусу людей
Выход на плато по коронавирусу оттягивают вполне конкретные люди, заявил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T02:09
2020-11-25T05:22
распространение нового коронавируса
георгий викулов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Выход на плато по коронавирусу оттягивают вполне конкретные люди, заявил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.Без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических требований успешно бороться с коронавирусом нельзя. Пока люди не перестанут игнорировать просьбы властей и рекомендации врачей, достичь прогресс будет сложно. Для разрешения ситуации необходим комплексный подход: нужно активней разъяснять населению важность всех предпринимаемых мер и, возможно, даже увеличить суммы штрафов, уверен Георгий Викулов. Георгий Викулов подчеркнул значение разумного использования средств индивидуальной защиты с учетом ситуации, чтобы люди понимали их важность, а не смеялись над мерами профилактики. Так, например, должен быть продуманный алгоритм действий для ношения перчаток. "Перчатки желательны, если человек контактирует с поверхностью. Например, заходит в банк и голыми руками трогает кнопки банкоматов, которые могут быть загрязнены даже вне пандемии", – рассказал радио Sputnik Георгий Викулов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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георгий викулов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Врач назвал мешающих выходу на плато по коронавирусу людей

02:09 25.11.2020 (обновлено: 05:22 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках на эскалаторе Московского метрополитена
Пассажиры в медицинских масках на эскалаторе Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Выход на плато по коронавирусу оттягивают вполне конкретные люди, заявил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических требований успешно бороться с коронавирусом нельзя. Пока люди не перестанут игнорировать просьбы властей и рекомендации врачей, достичь прогресс будет сложно. Для разрешения ситуации необходим комплексный подход: нужно активней разъяснять населению важность всех предпринимаемых мер и, возможно, даже увеличить суммы штрафов, уверен Георгий Викулов.
"У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех. Доступным языком необходимо объяснить, для чего нужно соблюдать все эти меры профилактики. Но не стоит сразу штрафовать, сначала надо предупреждать, а уже потом штрафовать", – пояснил врач-инфекционист.
Георгий Викулов подчеркнул значение разумного использования средств индивидуальной защиты с учетом ситуации, чтобы люди понимали их важность, а не смеялись над мерами профилактики. Так, например, должен быть продуманный алгоритм действий для ношения перчаток.
"Перчатки желательны, если человек контактирует с поверхностью. Например, заходит в банк и голыми руками трогает кнопки банкоматов, которые могут быть загрязнены даже вне пандемии", – рассказал радио Sputnik Георгий Викулов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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