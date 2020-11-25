https://ria.ru/20201125/plato-1586182867.html

Врач назвал мешающих выходу на плато по коронавирусу людей

Врач назвал мешающих выходу на плато по коронавирусу людей

Выход на плато по коронавирусу оттягивают вполне конкретные люди, заявил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T02:09

2020-11-25T02:09

2020-11-25T05:22

распространение нового коронавируса

георгий викулов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Выход на плато по коронавирусу оттягивают вполне конкретные люди, заявил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.Без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических требований успешно бороться с коронавирусом нельзя. Пока люди не перестанут игнорировать просьбы властей и рекомендации врачей, достичь прогресс будет сложно. Для разрешения ситуации необходим комплексный подход: нужно активней разъяснять населению важность всех предпринимаемых мер и, возможно, даже увеличить суммы штрафов, уверен Георгий Викулов. Георгий Викулов подчеркнул значение разумного использования средств индивидуальной защиты с учетом ситуации, чтобы люди понимали их важность, а не смеялись над мерами профилактики. Так, например, должен быть продуманный алгоритм действий для ношения перчаток. "Перчатки желательны, если человек контактирует с поверхностью. Например, заходит в банк и голыми руками трогает кнопки банкоматов, которые могут быть загрязнены даже вне пандемии", – рассказал радио Sputnik Георгий Викулов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/koronavirus-1586140955.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

георгий викулов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество