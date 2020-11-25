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В соцсетях высмеяли малиновый пиджак смоленского депутата-единороса
В соцсетях высмеяли малиновый пиджак смоленского депутата-единороса
Смоленский депутат Максим Баранов, приехавший на инспекцию мусорных контейнеров в своем округе в малиновом пиджаке, купил его в Турции по совету друга и не... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T22:49
2020-11-25T22:49
2020-11-25T23:16
единая россия
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общество
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БРЯНСК, 25 ноя – РИА Новости. Смоленский депутат Максим Баранов, приехавший на инспекцию мусорных контейнеров в своем округе в малиновом пиджаке, купил его в Турции по совету друга и не ожидал, что наряд вызовет такой ажиотаж в социальных сетях, рассказал он РИА Новости.История о смоленском депутате в малиновом пиджаке облетела социальные сети и собрала не одну сотню комментариев относительно стиля "лихих 90-х". Как рассказал РИА Новости депутат, представляющий в Смоленском городском совете партию "Единая Россия", никаких отсылок к "новым русским" из 90-х он не делал. "В 90-е мне самому было три года. Просто мы ездили с товарищем недавно в Турцию, зашли в магазин одежды, я померил костюм малиновый, и товарищ мне сказал, что идет. Я без задней мысли купил этот костюм", - сказал депутат.По его словам, костюм стоил около 8 тысяч рублей, там же он обнаружил подходящие малиновые ботинки примерно за 6 тысяч рублей и галстук. "Ничего дорогого там не было", - сказал Баранов."И как раз после прилета ко мне обратились люди по "комфортной городской среде", (у нас проводилось благоустройство территории) и попросили решить вопрос, чтобы сделали контейнерную площадку. Ну, я надел этот костюм и приехал, я же не знал, что он вызовет ажиотаж такой!", - добавил он.Баранов подчеркнул, что старается быть ближе к людям и даже рад, что его наряд вызвал у людей так много положительных эмоций.
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единая россия, турция, смоленск, общество
БРЯНСК, 25 ноя – РИА Новости. Смоленский депутат Максим Баранов, приехавший на инспекцию мусорных контейнеров в своем округе в малиновом пиджаке, купил его в Турции по совету друга и не ожидал, что наряд вызовет такой ажиотаж в социальных сетях, рассказал он РИА Новости.
История о смоленском депутате в малиновом пиджаке облетела социальные сети и собрала не одну сотню комментариев относительно стиля "лихих 90-х". Как рассказал РИА Новости депутат, представляющий в Смоленском
городском совете партию "Единая Россия
", никаких отсылок к "новым русским" из 90-х он не делал.
"В 90-е мне самому было три года. Просто мы ездили с товарищем недавно в Турцию
, зашли в магазин одежды, я померил костюм малиновый, и товарищ мне сказал, что идет. Я без задней мысли купил этот костюм", - сказал депутат.
По его словам, костюм стоил около 8 тысяч рублей, там же он обнаружил подходящие малиновые ботинки примерно за 6 тысяч рублей и галстук. "Ничего дорогого там не было", - сказал Баранов.
"И как раз после прилета ко мне обратились люди по "комфортной городской среде", (у нас проводилось благоустройство территории) и попросили решить вопрос, чтобы сделали контейнерную площадку. Ну, я надел этот костюм и приехал, я же не знал, что он вызовет ажиотаж такой!", - добавил он.
Баранов подчеркнул, что старается быть ближе к людям и даже рад, что его наряд вызвал у людей так много положительных эмоций.