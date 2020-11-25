На базе Хмеймим открыли памятный знак Герою России Олегу Пешкову
03:11 25.11.2020 (обновлено: 05:21 25.11.2020)
ХМЕЙМИМ, 25 ноя – РИА Новости. Памятный знак Герою России - пилоту бомбардировщика Су-24М Олегу Пешкову, погибшему пять лет назад, выполняя боевые задачи в Сирии, открыт на базе ВКС в Хмеймиме передает корреспондент РИА Новости.
Знак установили на стоянке самолетов, напротив ангара, где стоял самолет Пешкова.
"Тяжела и почетна роль защитника, ибо много души и сердца нужно вложить, чтобы с гордостью сказать: я выполнил долг перед отечеством. Подполковник Пешков отдал делу служения Отечества самое дорогое, что есть у человека - свою жизнь", - заявил на церемонии открытия знака командующий российской группировкой в Сирии Сергей Кузовлев.
Это не первый памятник на Хмеймиме - на российской базе увековечена память о вертолетчике Ряфагяте Хабибулине и погибших в Алеппо медсестрах. Именами погибших в Сирии героев названы улицы в военном городке - есть и улица Пешкова.
"Мы подумали, что надо увековечить память Олега Пешкова. У нас есть вертолетная стоянка имени Хабибулина, а эта стоянка имени не имела. Поэтому подумали, что стоянке, с которой он уходил в свой последний полет, надо присвоить имя Героя России подполковника Пешкова Олега Анатольевича и открыть памятный знак", - рассказал журналистам заместитель командующего ВС РФ в САР Андрей Палий.
По его словам, теперь перед вылетами на задания летчики будут отдавать дань памяти Пешкову.
24 ноября 2015 года Олег Пешков был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже, все террористы, которые участвовали в этом расстреле были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.