https://ria.ru/20201125/peshkov-1586185402.html

На базе Хмеймим открыли памятный знак Герою России Олегу Пешкову

На базе Хмеймим открыли памятный знак Герою России Олегу Пешкову

Памятный знак Герою России - пилоту бомбардировщика Су-24М Олегу Пешкову, погибшему пять лет назад, выполняя боевые задачи в Сирии, открыт на базе ВКС в... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T03:11

2020-11-25T03:11

2020-11-25T05:21

война в сирии

хмеймим

олег пешков

сирия

в мире

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ХМЕЙМИМ, 25 ноя – РИА Новости. Памятный знак Герою России - пилоту бомбардировщика Су-24М Олегу Пешкову, погибшему пять лет назад, выполняя боевые задачи в Сирии, открыт на базе ВКС в Хмеймиме передает корреспондент РИА Новости.Знак установили на стоянке самолетов, напротив ангара, где стоял самолет Пешкова.Это не первый памятник на Хмеймиме - на российской базе увековечена память о вертолетчике Ряфагяте Хабибулине и погибших в Алеппо медсестрах. Именами погибших в Сирии героев названы улицы в военном городке - есть и улица Пешкова.По его словам, теперь перед вылетами на задания летчики будут отдавать дань памяти Пешкову.24 ноября 2015 года Олег Пешков был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже, все террористы, которые участвовали в этом расстреле были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

https://ria.ru/20201124/siriya-1586101274.html

хмеймим

сирия

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хмеймим, олег пешков, сирия, в мире