Юрист разъяснил, может ли использоваться в суде переписка по WhatsApp
02:17 25.11.2020 (обновлено: 02:19 25.11.2020)
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Следует следить за тем, что вы публикуете или репостите, ведь даже при удалении информации с вашего телефона она останется на устройстве получателя и серверах ресурса. При этом, если вы удалите сообщение, в случае необходимости не удастся доказать документально, от кого оно пришло, рассказал агентству "Прайм" старший юрист BGP Litigation Дмитрий Мещеряков.
"Все мы знаем об уголовном преследовании лиц за лайки и перепосты по экстремистским статьям", - уточняет эксперт. Не следует постить или рассылать информацию, касающуюся политики, национальных вопросов и иных сфер деятельности, если она может повлечь уголовное преследование или стать основанием для исков о защите чести и достоинства.
Переписка в мессенджерах может быть использована в судебных делах при участии нотариуса или сотрудников правоохранительных органов, либо в распечатанном виде приобщена к материалам дела.
"При этом стоит учитывать, что для удобства мы часто сокращаем предложения и слова, которые впоследствии могут быть истолкованы неправильно, или из которых не будет понятен смысл беседы. В связи с чем рекомендуем, следить за тем, что вы отправляете другим лицам, сохранять переписку, если она касается спорных ситуаций, четко формулировать свою мысль и требовать этого от абонента", - заключает юрист.
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