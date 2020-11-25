https://ria.ru/20201125/perepiska-1586184035.html

Юрист разъяснил, может ли использоваться в суде переписка по WhatsApp

Юрист разъяснил, может ли использоваться в суде переписка по WhatsApp

Следует следить за тем, что вы публикуете или репостите, ведь даже при удалении информации с вашего телефона она останется на устройстве получателя и серверах... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T02:17

2020-11-25T02:17

2020-11-25T02:19

мессенджеры

мессенджер

bgp litigation

общество

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Следует следить за тем, что вы публикуете или репостите, ведь даже при удалении информации с вашего телефона она останется на устройстве получателя и серверах ресурса. При этом, если вы удалите сообщение, в случае необходимости не удастся доказать документально, от кого оно пришло, рассказал агентству "Прайм" старший юрист BGP Litigation Дмитрий Мещеряков.Переписка в мессенджерах может быть использована в судебных делах при участии нотариуса или сотрудников правоохранительных органов, либо в распечатанном виде приобщена к материалам дела."При этом стоит учитывать, что для удобства мы часто сокращаем предложения и слова, которые впоследствии могут быть истолкованы неправильно, или из которых не будет понятен смысл беседы. В связи с чем рекомендуем, следить за тем, что вы отправляете другим лицам, сохранять переписку, если она касается спорных ситуаций, четко формулировать свою мысль и требовать этого от абонента", - заключает юрист.

https://ria.ru/20201118/nevidimka-1585101373.html

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2020

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мессенджеры, мессенджер, bgp litigation, общество