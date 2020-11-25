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Глава Приамурья рассказал о работе c пострадавшими от паводка в 2019 году
Глава Приамурья рассказал о работе c пострадавшими от паводка в 2019 году
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что при ликвидации последствий паводка 2019 года с каждым случаем разбирались индивидуально, пострадавшим от... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:54
2020-11-25T09:54
василий орлов
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что при ликвидации последствий паводка 2019 года с каждым случаем разбирались индивидуально, пострадавшим от ЧС выплатили более 315 миллионов рублей, полностью решить проблему пострадавшего от большой воды и разрушенного жилья планируют в декабре.О проведенной работе по ликвидации последствий ЧС Орлову доложила замминистра соцзащиты Приамурья Галина Шелкова. Всего, по данным правительства региона, паводок повредил 948 жилых помещений, 327 признаны утраченными и подлежащими сносу, капремонт требовался для 621 жилого помещения. По словам Шелковой, работы по ликвидации последствий ЧС завершаются, полностью решить жилищный вопрос пострадавших от паводка планируют в декабре этого года."В регионе сегодня на завершающей стадии находится вопрос оказания мер поддержки гражданам, пострадавшим в результате ЧС 2019 года. Перед всеми структурами стояли такие серьезные задачи, как обеспечение пострадавших амурчан мерами поддержки, контроль своевременности и полноты выплат на приобретение нового или капитальный ремонт пострадавшего жилья. Очень важно было найти контакт с каждым человеком, разобраться в каждом случае. Считаю, мы достойно справились с этой работой", - отметил Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.Всего с 2019 года в минсоцзащиты Приамурья поступило 908 пакетов документов от пострадавших от паводка, по 741 приняты положительные решения об оказании поддержки, на спецсчета этих заявителей поступили выплаты."Из них 279 амурчан уже обзавелись новым жильем, 442 – завершили ремонт. На сегодня направлено на выплаты более 315 миллионов рублей или 96 % от общего объема предусмотренных средств", - говорится в сообщении.В 2020 году на поддержку пострадавших в результате ЧС 2019 года выделено из федерального консолидируемого бюджета 328,3 миллиона рублей, в том числе на приобретение жилья 275 миллионов рублей, на капремонт - 53,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20201124/zhkkh-1586020470.html
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василий орлов, амурская область, общество

Глава Приамурья рассказал о работе c пострадавшими от паводка в 2019 году

09:54 25.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВасилий Орлов
Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что при ликвидации последствий паводка 2019 года с каждым случаем разбирались индивидуально, пострадавшим от ЧС выплатили более 315 миллионов рублей, полностью решить проблему пострадавшего от большой воды и разрушенного жилья планируют в декабре.
О проведенной работе по ликвидации последствий ЧС Орлову доложила замминистра соцзащиты Приамурья Галина Шелкова. Всего, по данным правительства региона, паводок повредил 948 жилых помещений, 327 признаны утраченными и подлежащими сносу, капремонт требовался для 621 жилого помещения. По словам Шелковой, работы по ликвидации последствий ЧС завершаются, полностью решить жилищный вопрос пострадавших от паводка планируют в декабре этого года.
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"В регионе сегодня на завершающей стадии находится вопрос оказания мер поддержки гражданам, пострадавшим в результате ЧС 2019 года. Перед всеми структурами стояли такие серьезные задачи, как обеспечение пострадавших амурчан мерами поддержки, контроль своевременности и полноты выплат на приобретение нового или капитальный ремонт пострадавшего жилья. Очень важно было найти контакт с каждым человеком, разобраться в каждом случае. Считаю, мы достойно справились с этой работой", - отметил Орлов, чьи слова цитирует правительство Амурской области.
Всего с 2019 года в минсоцзащиты Приамурья поступило 908 пакетов документов от пострадавших от паводка, по 741 приняты положительные решения об оказании поддержки, на спецсчета этих заявителей поступили выплаты.
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"Из них 279 амурчан уже обзавелись новым жильем, 442 – завершили ремонт. На сегодня направлено на выплаты более 315 миллионов рублей или 96 % от общего объема предусмотренных средств", - говорится в сообщении.
В 2020 году на поддержку пострадавших в результате ЧС 2019 года выделено из федерального консолидируемого бюджета 328,3 миллиона рублей, в том числе на приобретение жилья 275 миллионов рублей, на капремонт - 53,3 миллиона рублей.
 
Василий ОрловАмурская областьОбщество
 
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