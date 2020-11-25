https://ria.ru/20201125/park-1586233042.html
На востоке Оренбуржья создадут индустриальный парк
На востоке Оренбуржья создадут индустриальный парк
В городе Ясном на востоке Оренбургской области планируется создание индустриального парка "Оренбургские минералы", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:31
2020-11-25T12:31
2020-11-25T12:31
оренбургская область
андрей бородин
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. В городе Ясном на востоке Оренбургской области планируется создание индустриального парка "Оренбургские минералы", сообщает пресс-служба правительства региона."Трехстороннее соглашение о создании и развитии в городе Ясном индустриального парка "Оренбургские минералы" подписано министерством промышленности и энергетики Оренбургской области, "Корпорацией развития" и предприятием "Оренбургские минералы", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.По словам министра промышленности и энергетики региона Андрея Бородина, такие масштабные проекты, как создание индустриального парка, являются для региона эффективным инструментом формирования отраслевой специализации, стимулирования предпринимательской деятельности и повышения показателей качества жизни населения."Формирование инвестиционной инфраструктуры Оренбургской области одна из главных задач на предстоящий год", - отметил министр.В индустриальном парке, который разместится на площади более восьми гектаров, появятся системы коммуникаций, объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, связи, обеспечивающие деятельность предприятий, и сооружения, предназначенные для создания промышленного производства. Планируется, что резидентами парка станут не менее пяти предприятий.В качестве трех основных преимуществ от создания Индустриального парка Бородин назвал появление в городе новых производств, получение бизнесом существенных льгот, а также новые рабочие места.
https://ria.ru/20201123/koroporativy-1585947580.html
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андрей бородин, оренбургская область
ОРЕНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости.
В городе Ясном на востоке Оренбургской области
планируется создание индустриального парка "Оренбургские минералы", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Трехстороннее соглашение о создании и развитии в городе Ясном индустриального парка "Оренбургские минералы" подписано министерством промышленности и энергетики Оренбургской области, "Корпорацией развития
" и предприятием "Оренбургские минералы", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
По словам министра промышленности и энергетики региона Андрея Бородина
, такие масштабные проекты, как создание индустриального парка, являются для региона эффективным инструментом формирования отраслевой специализации, стимулирования предпринимательской деятельности и повышения показателей качества жизни населения.
"Формирование инвестиционной инфраструктуры Оренбургской области одна из главных задач на предстоящий год", - отметил министр.
В индустриальном парке, который разместится на площади более восьми гектаров, появятся системы коммуникаций, объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, связи, обеспечивающие деятельность предприятий, и сооружения, предназначенные для создания промышленного производства.
Планируется, что резидентами парка станут не менее пяти предприятий.
В качестве трех основных преимуществ от создания Индустриального парка Бородин назвал появление в городе новых производств, получение бизнесом существенных льгот, а также новые рабочие места.