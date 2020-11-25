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Оренбургская область
Оренбургская область
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На востоке Оренбуржья создадут индустриальный парк
На востоке Оренбуржья создадут индустриальный парк
В городе Ясном на востоке Оренбургской области планируется создание индустриального парка "Оренбургские минералы", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:31
2020-11-25T12:31
оренбургская область
андрей бородин
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. В городе Ясном на востоке Оренбургской области планируется создание индустриального парка "Оренбургские минералы", сообщает пресс-служба правительства региона."Трехстороннее соглашение о создании и развитии в городе Ясном индустриального парка "Оренбургские минералы" подписано министерством промышленности и энергетики Оренбургской области, "Корпорацией развития" и предприятием "Оренбургские минералы", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.По словам министра промышленности и энергетики региона Андрея Бородина, такие масштабные проекты, как создание индустриального парка, являются для региона эффективным инструментом формирования отраслевой специализации, стимулирования предпринимательской деятельности и повышения показателей качества жизни населения."Формирование инвестиционной инфраструктуры Оренбургской области одна из главных задач на предстоящий год", - отметил министр.В индустриальном парке, который разместится на площади более восьми гектаров, появятся системы коммуникаций, объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, связи, обеспечивающие деятельность предприятий, и сооружения, предназначенные для создания промышленного производства. Планируется, что резидентами парка станут не менее пяти предприятий.В качестве трех основных преимуществ от создания Индустриального парка Бородин назвал появление в городе новых производств, получение бизнесом существенных льгот, а также новые рабочие места.
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андрей бородин, оренбургская область

На востоке Оренбуржья создадут индустриальный парк

12:31 25.11.2020
 
© Фото : Администрация муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской областиГород Ясный Оренбургской области
Город Ясный Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Фото : Администрация муниципального образования Ясненский городской округ Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. В городе Ясном на востоке Оренбургской области планируется создание индустриального парка "Оренбургские минералы", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Трехстороннее соглашение о создании и развитии в городе Ясном индустриального парка "Оренбургские минералы" подписано министерством промышленности и энергетики Оренбургской области, "Корпорацией развития" и предприятием "Оренбургские минералы", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.
По словам министра промышленности и энергетики региона Андрея Бородина, такие масштабные проекты, как создание индустриального парка, являются для региона эффективным инструментом формирования отраслевой специализации, стимулирования предпринимательской деятельности и повышения показателей качества жизни населения.
"Формирование инвестиционной инфраструктуры Оренбургской области одна из главных задач на предстоящий год", - отметил министр.
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В индустриальном парке, который разместится на площади более восьми гектаров, появятся системы коммуникаций, объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, связи, обеспечивающие деятельность предприятий, и сооружения, предназначенные для создания промышленного производства.
Планируется, что резидентами парка станут не менее пяти предприятий.
В качестве трех основных преимуществ от создания Индустриального парка Бородин назвал появление в городе новых производств, получение бизнесом существенных льгот, а также новые рабочие места.
 
Оренбургская областьАндрей БородинОренбургская область
 
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