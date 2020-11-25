https://ria.ru/20201125/pandemiya-1586309922.html

Ученые рассказали, откуда может прийти следующая пандемия

Ученые рассказали, откуда может прийти следующая пандемия

Ученые выяснили, откуда может прийти следующая пандемия, сообщает Medicalxpress. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T17:48

2020-11-25T17:48

2020-11-25T17:48

майкл уолш

латинская америка

сахара

здоровье - общество

африка

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Ученые выяснили, откуда может прийти следующая пандемия, сообщает Medicalxpress.Международная группа исследователей проанализировала экологические, социальные и экономические факторы, которые могут повлиять на распространение заболеваний, в том числе центральное воздушное сообщение. Они выявили и обозначили на карте области, где взаимодействие между дикой природой и человеком пересекается со слабостью системы здравоохранения и перенаселенными городами. Так, в зоне наибольшего риска оказались регионы Африки к югу от Сахары, Южная Азия и Юговосточная Азия, а также западное побережье Латинской Америки.Руководитель группы исследователей, доктор Майкл Уолш отметил, что хотя страны с высоким уровнем дохода не так широко представлены в зоне наибольшего риска из-за лучшей инфраструктуры здравоохранения, они тем не менее требуют пристального внимания из-за чрезвычайно высокого антропогенного фактора, влияющего на дикую природу."С помощью полученных данных люди смогут разрабатывать системы, включающие улучшение инфраструктуры здравоохранения, безопасное животноводство, сохранение среды обитания диких животных, а также контроль перемещений через крупные транспортные узлы для предотвращения следующей пандемии", - подчеркнул Уолш.

латинская америка

сахара

африка

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майкл уолш , латинская америка, сахара, здоровье - общество, африка