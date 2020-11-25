https://ria.ru/20201125/pandemiya-1586246213.html
В Кремле оценили влияние пандемии на настроения в обществе
В Кремле оценили влияние пандемии на настроения в обществе
В Кремле считают, что на настроение общества влияет пандемия, вызывающая тревогу и пессимизм, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:11
2020-11-25T13:11
2020-11-25T19:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что на настроение общества влияет пандемия, вызывающая тревогу и пессимизм, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Естественно, (в обществе испытывают) тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия. Это оптимизма, к сожалению, не добавляет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какие настроения в обществе на фоне ситуации с коронавирусом фиксирует Кремль.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201123/pandemiya-1585971937.html
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