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Пьяный житель Ямала выжил после падения с шестого этажа на машину
Пьяный житель Ямала выжил после падения с шестого этажа на машину
Освободившийся из психдиспансера житель Ямало-Ненецкого автономного округа выпал с шестого этажа, рухнул на припаркованный у дома автомобиль и остался жив,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T19:29
2020-11-25T19:28
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Освободившийся из психдиспансера житель Ямало-Ненецкого автономного округа выпал с шестого этажа, рухнул на припаркованный у дома автомобиль и остался жив, предполагается, что он был пьян, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД."В городе Муравленко мужчина выпал с шестого этажа, приземлился на автомобиль, это смягчило удар, он остался жив. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали экстренные службы, он был вовремя доставлен в медучреждение, где ему оказали помощь", - сказал представитель ведомства.Собеседник агентства отметил, что сотрудники полиции проводят проверку в связи с происшествием, устанавливают все обстоятельства случившегося."По предварительной информации, на днях он освободился из психоневрологического диспансера. Предполагается, что в момент падения находился в состоянии опьянения", - добавили в УМВД.Видеозапись инцидента, который запечатлела камера наблюдения, распространяется в соцсетях. На кадрах видно стоящий автомобиль, на багажник которой в сидячем положении падает человек в футболке и спортивных штанах. Машина в результате падения оказалась повреждена: помялась дверь багажника, разбиты габаритные огни.
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ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия

Пьяный житель Ямала выжил после падения с шестого этажа на машину

19:29 25.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Освободившийся из психдиспансера житель Ямало-Ненецкого автономного округа выпал с шестого этажа, рухнул на припаркованный у дома автомобиль и остался жив, предполагается, что он был пьян, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
"В городе Муравленко мужчина выпал с шестого этажа, приземлился на автомобиль, это смягчило удар, он остался жив. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали экстренные службы, он был вовремя доставлен в медучреждение, где ему оказали помощь", - сказал представитель ведомства.
Собеседник агентства отметил, что сотрудники полиции проводят проверку в связи с происшествием, устанавливают все обстоятельства случившегося.
"По предварительной информации, на днях он освободился из психоневрологического диспансера. Предполагается, что в момент падения находился в состоянии опьянения", - добавили в УМВД.
Видеозапись инцидента, который запечатлела камера наблюдения, распространяется в соцсетях. На кадрах видно стоящий автомобиль, на багажник которой в сидячем положении падает человек в футболке и спортивных штанах. Машина в результате падения оказалась повреждена: помялась дверь багажника, разбиты габаритные огни.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Происшествия
 
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