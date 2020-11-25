https://ria.ru/20201125/padenie-1586328345.html

Пьяный житель Ямала выжил после падения с шестого этажа на машину

Пьяный житель Ямала выжил после падения с шестого этажа на машину

Освободившийся из психдиспансера житель Ямало-Ненецкого автономного округа выпал с шестого этажа, рухнул на припаркованный у дома автомобиль и остался жив,... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T19:29

2020-11-25T19:29

2020-11-25T19:28

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 ноя - РИА Новости. Освободившийся из психдиспансера житель Ямало-Ненецкого автономного округа выпал с шестого этажа, рухнул на припаркованный у дома автомобиль и остался жив, предполагается, что он был пьян, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД."В городе Муравленко мужчина выпал с шестого этажа, приземлился на автомобиль, это смягчило удар, он остался жив. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали экстренные службы, он был вовремя доставлен в медучреждение, где ему оказали помощь", - сказал представитель ведомства.Собеседник агентства отметил, что сотрудники полиции проводят проверку в связи с происшествием, устанавливают все обстоятельства случившегося."По предварительной информации, на днях он освободился из психоневрологического диспансера. Предполагается, что в момент падения находился в состоянии опьянения", - добавили в УМВД.Видеозапись инцидента, который запечатлела камера наблюдения, распространяется в соцсетях. На кадрах видно стоящий автомобиль, на багажник которой в сидячем положении падает человек в футболке и спортивных штанах. Машина в результате падения оказалась повреждена: помялась дверь багажника, разбиты габаритные огни.

https://ria.ru/20201122/padeniya-1585808789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), происшествия