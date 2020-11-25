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https://ria.ru/20201125/oskar-1586094782.html
Netflix может побить рекорд по числу номинаций на "Оскар" за лучший фильм
Netflix может побить рекорд по числу номинаций на "Оскар" за лучший фильм
Netflix может войти в 2021 году в историю премии "Оскар" как студия с наибольшим количеством номинаций в категории "лучший фильм", пишет Variety. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T05:04
2020-11-25T05:04
приянка чопра
дэвид финчер
джордж клуни
аарон соркин
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Netflix может войти в 2021 году в историю премии "Оскар" как студия с наибольшим количеством номинаций в категории "лучший фильм", пишет Variety.Предыдущий рекорд принадлежит кинокомпании MGM, которая представила в этой категории пять фильмов в 1937 году. Победителем тогда стал "Великий Зигфелд". В тот период позиции MGM в Голливуде действительно были очень сильными, с ней сотрудничали Джуди Гарленд, Кэтрин Хэпберн, Кларк Гейбл, Спенсер Трейси и другие знаменитые актеры. Netflix обычно покупает и производит много качественных фильмов, но в этом году из-за пандемии, которая не дает многим студиям выпустить ленты в прокат, у стримингового сервиса набралось особенно много потенциальных кандидатов на премию. Четкое количество номинантов в этой категории (десять) вводится со следующего года, а в этом году их будет восемь или девять в соответствии с правилами, принятыми в 2011 году. Наиболее вероятные кандидаты: "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина и "Манк" Дэвида Финчера. У обоих положительные отзывы зрителей и критиков.У "Ма Рейни: Мать блюза" тоже высокие шансы на включение в число номинантов, тем более, что Чедвика Боузмана (роль в ленте стала для него последней киноработой) считают одним из наиболее вероятных кандидатов на "Оскар" в категории "лучший актер". Не исключено, что на главную награду будут претендовать также "Выпускной" с Николь Кидман и Мерил Стрип, "Пятеро одной крови" Спайка Ли и масштабный проект Джорджа Клуни "Полночное небо".По мнению обозревателя издания, у фильмов "Вся жизнь впереди" с Софи Лорен и "Белого тигра" с Приянкой Чопрой шансов меньше, поскольку академики могут посчитать их слишком "нишевыми".
https://ria.ru/20201027/sorkin-1581781286.html
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приянка чопра, дэвид финчер, джордж клуни, аарон соркин, кино и сериалы, новости культуры, netflix, мерил стрип, оскар (премия), спайк ли, николь кидман, голливуд

Netflix может побить рекорд по числу номинаций на "Оскар" за лучший фильм

05:04 25.11.2020
 
© NetflixКадр из трейлера фильма "Манк"
Кадр из трейлера фильма Манк - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Netflix может войти в 2021 году в историю премии "Оскар" как студия с наибольшим количеством номинаций в категории "лучший фильм", пишет Variety.
Предыдущий рекорд принадлежит кинокомпании MGM, которая представила в этой категории пять фильмов в 1937 году. Победителем тогда стал "Великий Зигфелд". В тот период позиции MGM в Голливуде действительно были очень сильными, с ней сотрудничали Джуди Гарленд, Кэтрин Хэпберн, Кларк Гейбл, Спенсер Трейси и другие знаменитые актеры.
Netflix обычно покупает и производит много качественных фильмов, но в этом году из-за пандемии, которая не дает многим студиям выпустить ленты в прокат, у стримингового сервиса набралось особенно много потенциальных кандидатов на премию.
Четкое количество номинантов в этой категории (десять) вводится со следующего года, а в этом году их будет восемь или девять в соответствии с правилами, принятыми в 2011 году.
Наиболее вероятные кандидаты: "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина и "Манк" Дэвида Финчера. У обоих положительные отзывы зрителей и критиков.
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У "Ма Рейни: Мать блюза" тоже высокие шансы на включение в число номинантов, тем более, что Чедвика Боузмана (роль в ленте стала для него последней киноработой) считают одним из наиболее вероятных кандидатов на "Оскар" в категории "лучший актер".
Не исключено, что на главную награду будут претендовать также "Выпускной" с Николь Кидман и Мерил Стрип, "Пятеро одной крови" Спайка Ли и масштабный проект Джорджа Клуни "Полночное небо".
По мнению обозревателя издания, у фильмов "Вся жизнь впереди" с Софи Лорен и "Белого тигра" с Приянкой Чопрой шансов меньше, поскольку академики могут посчитать их слишком "нишевыми".
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КультураПриянка ЧопраДэвид ФинчерДжордж КлуниАарон СоркинКино и сериалыНовости культурыNetflixМерил СтрипОскар (премия)Спайк ЛиНиколь КидманГолливуд
 
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