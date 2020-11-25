https://ria.ru/20201125/oskar-1586094782.html

Netflix может побить рекорд по числу номинаций на "Оскар" за лучший фильм

Netflix может побить рекорд по числу номинаций на "Оскар" за лучший фильм

Netflix может войти в 2021 году в историю премии "Оскар" как студия с наибольшим количеством номинаций в категории "лучший фильм", пишет Variety. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T05:04

2020-11-25T05:04

2020-11-25T05:04

приянка чопра

дэвид финчер

джордж клуни

аарон соркин

культура

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новости культуры

netflix

мерил стрип

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Netflix может войти в 2021 году в историю премии "Оскар" как студия с наибольшим количеством номинаций в категории "лучший фильм", пишет Variety.Предыдущий рекорд принадлежит кинокомпании MGM, которая представила в этой категории пять фильмов в 1937 году. Победителем тогда стал "Великий Зигфелд". В тот период позиции MGM в Голливуде действительно были очень сильными, с ней сотрудничали Джуди Гарленд, Кэтрин Хэпберн, Кларк Гейбл, Спенсер Трейси и другие знаменитые актеры. Netflix обычно покупает и производит много качественных фильмов, но в этом году из-за пандемии, которая не дает многим студиям выпустить ленты в прокат, у стримингового сервиса набралось особенно много потенциальных кандидатов на премию. Четкое количество номинантов в этой категории (десять) вводится со следующего года, а в этом году их будет восемь или девять в соответствии с правилами, принятыми в 2011 году. Наиболее вероятные кандидаты: "Суд над чикагской семеркой" Аарона Соркина и "Манк" Дэвида Финчера. У обоих положительные отзывы зрителей и критиков.У "Ма Рейни: Мать блюза" тоже высокие шансы на включение в число номинантов, тем более, что Чедвика Боузмана (роль в ленте стала для него последней киноработой) считают одним из наиболее вероятных кандидатов на "Оскар" в категории "лучший актер". Не исключено, что на главную награду будут претендовать также "Выпускной" с Николь Кидман и Мерил Стрип, "Пятеро одной крови" Спайка Ли и масштабный проект Джорджа Клуни "Полночное небо".По мнению обозревателя издания, у фильмов "Вся жизнь впереди" с Софи Лорен и "Белого тигра" с Приянкой Чопрой шансов меньше, поскольку академики могут посчитать их слишком "нишевыми".

https://ria.ru/20201027/sorkin-1581781286.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/oskar-1584496243.html

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