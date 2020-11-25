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В Совфеде прокомментировали реформу институтов развития
В Совфеде прокомментировали реформу институтов развития
Оптимизация институтов развития позволит обеспечить максимальную отдачу от использования такого инвестиционного механизма, создать благоприятный деловой климат... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T16:03
2020-11-25T20:33
"дом.рф"
вэб
николай журавлев
михаил мишустин
мсп банк
экономика
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Оптимизация институтов развития позволит обеспечить максимальную отдачу от использования такого инвестиционного механизма, создать благоприятный деловой климат для бизнеса, считает вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление в том числе структур, отвечающих за малое и среднее предпринимательство (МСП), кроме того, будет создан универсальный банк на основе "МСП Банка" и банка "Дом.РФ"."Сложившаяся система институтов развития включала в себя порядка 40 организаций. Преимущественно это фонды, корпорации, кредитные организации, которые в свое время создавались для решения конкретных задач, например таких, как поддержка малого и среднего предпринимательства, производства экспортной продукции, жилищного и регионального развития, инновационных технологий", - сказал парламентарий.К институтам развития можно также отнести региональные организации, которые создаются в виде фондов поддержки, региональных венчурных компаний, бизнес-инкубаторов, добавил он. Сейчас правительством РФ дан старт процессу трансформации действующей системы в единый инвестиционный блок, подчеркнул вице-спикер СФ.Начатый оптимизационный процесс, по мнению Журавлева, позволит обеспечить максимальную отдачу использования такого инвестиционного механизма, как институт развития, в том числе "для создания социальной инфраструктуры, возведения жилого фонда, формирования благоприятного делового климата для бизнеса".
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"дом.рф", вэб, николай журавлев, михаил мишустин, мсп банк, экономика

В Совфеде прокомментировали реформу институтов развития

16:03 25.11.2020 (обновлено: 20:33 25.11.2020)
 
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Парламентские слушания в Госдуме РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Оптимизация институтов развития позволит обеспечить максимальную отдачу от использования такого инвестиционного механизма, создать благоприятный деловой климат для бизнеса, считает вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление в том числе структур, отвечающих за малое и среднее предпринимательство (МСП), кроме того, будет создан универсальный банк на основе "МСП Банка" и банка "Дом.РФ".
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"Сложившаяся система институтов развития включала в себя порядка 40 организаций. Преимущественно это фонды, корпорации, кредитные организации, которые в свое время создавались для решения конкретных задач, например таких, как поддержка малого и среднего предпринимательства, производства экспортной продукции, жилищного и регионального развития, инновационных технологий", - сказал парламентарий.
К институтам развития можно также отнести региональные организации, которые создаются в виде фондов поддержки, региональных венчурных компаний, бизнес-инкубаторов, добавил он. Сейчас правительством РФ дан старт процессу трансформации действующей системы в единый инвестиционный блок, подчеркнул вице-спикер СФ.

"Планируется, что дальнейшая роль институтов развития и в жизни регионов будет возрастать. Сегодня перед государством стоят масштабные цели и задачи по стабилизации и укреплению экономики, обеспечению комфортной среды проживания для наших граждан", - сказал политик.

Начатый оптимизационный процесс, по мнению Журавлева, позволит обеспечить максимальную отдачу использования такого инвестиционного механизма, как институт развития, в том числе "для создания социальной инфраструктуры, возведения жилого фонда, формирования благоприятного делового климата для бизнеса".
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"Дом.РФ"ВЭБНиколай ЖуравлевМихаил МишустинМСП БанкЭкономика
 
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