https://ria.ru/20201125/optimizatsiya-1586285018.html

В Совфеде прокомментировали реформу институтов развития

В Совфеде прокомментировали реформу институтов развития

Оптимизация институтов развития позволит обеспечить максимальную отдачу от использования такого инвестиционного механизма, создать благоприятный деловой климат... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T16:03

2020-11-25T16:03

2020-11-25T20:33

"дом.рф"

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николай журавлев

михаил мишустин

мсп банк

экономика

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Оптимизация институтов развития позволит обеспечить максимальную отдачу от использования такого инвестиционного механизма, создать благоприятный деловой климат для бизнеса, считает вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление в том числе структур, отвечающих за малое и среднее предпринимательство (МСП), кроме того, будет создан универсальный банк на основе "МСП Банка" и банка "Дом.РФ"."Сложившаяся система институтов развития включала в себя порядка 40 организаций. Преимущественно это фонды, корпорации, кредитные организации, которые в свое время создавались для решения конкретных задач, например таких, как поддержка малого и среднего предпринимательства, производства экспортной продукции, жилищного и регионального развития, инновационных технологий", - сказал парламентарий.К институтам развития можно также отнести региональные организации, которые создаются в виде фондов поддержки, региональных венчурных компаний, бизнес-инкубаторов, добавил он. Сейчас правительством РФ дан старт процессу трансформации действующей системы в единый инвестиционный блок, подчеркнул вице-спикер СФ.Начатый оптимизационный процесс, по мнению Журавлева, позволит обеспечить максимальную отдачу использования такого инвестиционного механизма, как институт развития, в том числе "для создания социальной инфраструктуры, возведения жилого фонда, формирования благоприятного делового климата для бизнеса".

https://ria.ru/20201124/veb-1586141851.html

https://ria.ru/20201123/mishustin-1585889535.html

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"дом.рф", вэб, николай журавлев, михаил мишустин, мсп банк, экономика