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В Калининграде врач по ошибке прооперировал ребенку здоровую руку
В Калининграде врач по ошибке прооперировал ребенку здоровую руку
Врач в Калининграде по ошибке прооперировал ребенку здоровую руку, рассказала РИА Новости мама девочки Екатерина. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T20:55
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следственный комитет россии (ск рф)
юрий кравченко
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Врач в Калининграде по ошибке прооперировал ребенку здоровую руку, рассказала РИА Новости мама девочки Екатерина.Первоклассницу госпитализировали в детскую областную больницу, чтобы провести операцию по извлечению спиц из правой руки после перелома. После операции, которая, по словам мамы, сильно затянулась, ребенка вывезли из палаты, Екатерина увидела, что забинтована не та рука, на которой был перелом. При этом врач сказал, что спицу не нашли и придется делать еще одну операцию. На вопрос мамы ребенка, как такое могло произойти, врач ответил, что допустил ошибку, не посмотрел снимки, и семья может сменить врача. Девушка рассказала свою историю одному из пабликов "ВКонтакте", приложив фотографии перебинтованных рук девочки и видеозапись разговора с врачом."Ребёнок жалуется на руку, которая была здорова, плохо шевелит пальцами. Сегодня была повторная операция, делал ее завотделением. Пока мы в больнице, завтра будем переводиться на дневной стационар. Заявление написали в СК и полицию. Я сегодня на почту Кравченко (министру здравоохранения региона) скинула видео и описание. Пока никто не ответил", - рассказала Екатерина.В министерстве здравоохранения Калининградской области РИА Новости сообщили, что проводят проверку этого инцидента.
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следственный комитет россии (ск рф), юрий кравченко, калининградская область, калининград, происшествия

В Калининграде врач по ошибке прооперировал ребенку здоровую руку

20:55 25.11.2020
 
© Fotolia / s4svisualsВрачи во время операции
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Fotolia / s4svisuals
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 25 ноя - РИА Новости. Врач в Калининграде по ошибке прооперировал ребенку здоровую руку, рассказала РИА Новости мама девочки Екатерина.
Первоклассницу госпитализировали в детскую областную больницу, чтобы провести операцию по извлечению спиц из правой руки после перелома. После операции, которая, по словам мамы, сильно затянулась, ребенка вывезли из палаты, Екатерина увидела, что забинтована не та рука, на которой был перелом. При этом врач сказал, что спицу не нашли и придется делать еще одну операцию. На вопрос мамы ребенка, как такое могло произойти, врач ответил, что допустил ошибку, не посмотрел снимки, и семья может сменить врача. Девушка рассказала свою историю одному из пабликов "ВКонтакте", приложив фотографии перебинтованных рук девочки и видеозапись разговора с врачом.
"Ребёнок жалуется на руку, которая была здорова, плохо шевелит пальцами. Сегодня была повторная операция, делал ее завотделением. Пока мы в больнице, завтра будем переводиться на дневной стационар. Заявление написали в СК и полицию. Я сегодня на почту Кравченко (министру здравоохранения региона) скинула видео и описание. Пока никто не ответил", - рассказала Екатерина.
В министерстве здравоохранения Калининградской области РИА Новости сообщили, что проводят проверку этого инцидента.
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