https://ria.ru/20201125/olga-drozdova-1586254406.html
Ради новой роли Ольга Дроздова изменилась до неузнаваемости
Ради новой роли Ольга Дроздова изменилась до неузнаваемости
Дмитрий Певцов разместил в Instagram видео, на котором продемонстрировал, как его супруга Ольга Дроздова изменилась до неузнаваемости ради роли в новой... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T21:49
2020-11-25T21:49
2020-11-25T21:49
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Дмитрий Певцов разместил в Instagram видео, на котором продемонстрировал, как его супруга Ольга Дроздова изменилась до неузнаваемости ради роли в новой постановке театра "Современник". На видео актриса появляется в образе роковой красотки: в пушистой шапке и темном парике, имитирующем каре, с сильно подведенными черным карандашом глазами и ярко-красными губами.Многие пользователи не сразу узнали звезду сериала "Бандитский Петербург". "Не узнать совсем. Очень круто!" – написала одна из поклонниц, "Вот это мастерство перевоплощения", – присоединилась к обсуждению другая.Ранее подписчиков удивила и блогер Анастасия Ивлеева, которая внезапно из блондинки перевоплотилась в брюнетку. Пользователей насторожила такая резкая смена имиджа. Некоторые даже подумали о ее возможном разводе с Элджеем (Алексеем Узенюком). Однако, скорее всего, телеведущая таким образом просто хотела привлечь внимание к новости о том, что ее проект "Звезды. Бабки. Ставки" ("ЗБС Шоу"), который она выпускала на YouTube, выкупил телеканал "Пятница".
https://ria.ru/20200812/1575705022.html
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знаменитости, звезды, анастасия ивлеева, театр, элджей, youtube, современник (театр), ольга дроздова, дмитрий певцов