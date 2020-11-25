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Анастасия Ивлеева озадачила поклонников публикацией с разбитым сердцем
Анастасия Ивлеева озадачила поклонников публикацией с разбитым сердцем
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в своем Instagram озадачила пользователей странной публикацией. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T05:03
2020-11-25T05:03
2020-11-25T05:03
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в своем Instagram озадачила пользователей странной публикацией. Публикация телеведущей насторожила поклонников. Многие решили, что она разошлась со своим мужем, рэпером Элджеем (настоящее имя Алексей Узенюк)."Рассталась с мужем? Что заканчивается?" – интересуются одни подписчики.Другие считают, что Анастасия просто сменила имидж, и ей "очень идет черный цвет волос".Впрочем, судя по сторис Ивлеевой, дело может быть вовсе не в личной жизни, а в профессиональной.Анастасия сообщает, что проект "Звезды. Бабки. Ставки" ("ЗБС Шоу"), который она выпускала на YouTube, выкупил телеканал "Пятница".
https://ria.ru/20201112/ivleeva-1584262947.html
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знаменитости, звезды, анастасия ивлеева
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости
. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в своем Instagram озадачила
пользователей странной публикацией.
"Все когда-то заканчивается", – подписала Ивлеева серию снимков, на которых она предстает брюнеткой. Комментарий при этом сопровождается смайлом разбитого сердца.
Публикация телеведущей насторожила поклонников. Многие решили, что она разошлась со своим мужем, рэпером Элджеем (настоящее имя Алексей Узенюк).
"Рассталась с мужем? Что заканчивается?" – интересуются одни подписчики.
Другие считают, что Анастасия просто сменила имидж, и ей "очень идет черный цвет волос".
Впрочем, судя по сторис Ивлеевой, дело может быть вовсе не в личной жизни, а в профессиональной.
Анастасия сообщает, что проект "Звезды. Бабки. Ставки" ("ЗБС Шоу"), который она выпускала
на YouTube, выкупил телеканал "Пятница".