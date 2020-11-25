https://ria.ru/20201125/ivleeva-1586092364.html

Анастасия Ивлеева озадачила поклонников публикацией с разбитым сердцем

Анастасия Ивлеева озадачила поклонников публикацией с разбитым сердцем

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в своем Instagram озадачила пользователей странной публикацией. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T05:03

2020-11-25T05:03

2020-11-25T05:03

знаменитости

звезды

шоубиз

анастасия ивлеева

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в своем Instagram озадачила пользователей странной публикацией. Публикация телеведущей насторожила поклонников. Многие решили, что она разошлась со своим мужем, рэпером Элджеем (настоящее имя Алексей Узенюк)."Рассталась с мужем? Что заканчивается?" – интересуются одни подписчики.Другие считают, что Анастасия просто сменила имидж, и ей "очень идет черный цвет волос".Впрочем, судя по сторис Ивлеевой, дело может быть вовсе не в личной жизни, а в профессиональной.Анастасия сообщает, что проект "Звезды. Бабки. Ставки" ("ЗБС Шоу"), который она выпускала на YouTube, выкупил телеканал "Пятница".

https://ria.ru/20201112/ivleeva-1584262947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, анастасия ивлеева