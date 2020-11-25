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В Чехии олень "отнял" у охотника ружье и исчез в лесу
В Чехии олень "отнял" у охотника ружье и исчез в лесу
Необычный случай произошел во время охоты в Южной Чехии – олень "отнял" у одного из охотников его ружье и скрылся с ним в лесу, ни лесники, ни полиция не могут... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:41
2020-11-25T12:41
2020-11-25T12:41
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ПРАГА, 25 ноя – РИА Новости. Необычный случай произошел во время охоты в Южной Чехии – олень "отнял" у одного из охотников его ружье и скрылся с ним в лесу, ни лесники, ни полиция не могут найти "вооруженного" зверя, сообщил в среду РИА Новости сотрудник краевого управления полиции поручик Милан Байцура.При этом представитель полиции описал то удивление, которое вызвал спустя пару минут у коллег незадачливого охотника олень, пробежав перед ними с ружьем на роге."К счастью, ружье было незаряженным. Но полиция, лесники и охотники все-равно продолжают его поиски, чтобы оружие не попало в ненадлежащие руки. Нашедший ружье человек обязан сдать его в полицию. Речь идет об охотничьем ружье-карабине 22-го калибра. Однако пока "вооруженный" олень благополучно скрывается где-то в лесах Южно-Чешского края", - завершил свой рассказ поручик Байцура.
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чехия, животные, в мире
ПРАГА, 25 ноя – РИА Новости.
Необычный случай произошел во время охоты в Южной Чехии
– олень "отнял" у одного из охотников его ружье и скрылся с ним в лесу, ни лесники, ни полиция не могут найти "вооруженного" зверя, сообщил в среду РИА Новости сотрудник краевого управления полиции поручик Милан Байцура.
"Во время охоты собаки, видимо, напугали оленя, и он в панике выскочил из кустов прямо на одного из охотников. Пробегая мимо охотника, олень рогами нечаянно зацепил его за левый рукав куртки, порвал ее и одновременно сбил с плеча на свой рог ружье, после чего скрылся в лесной чаще", - рассказал Байцура.
При этом представитель полиции описал то удивление, которое вызвал спустя пару минут у коллег незадачливого охотника олень, пробежав перед ними с ружьем на роге.
"К счастью, ружье было незаряженным. Но полиция, лесники и охотники все-равно продолжают его поиски, чтобы оружие не попало в ненадлежащие руки. Нашедший ружье человек обязан сдать его в полицию. Речь идет об охотничьем ружье-карабине 22-го калибра. Однако пока "вооруженный" олень благополучно скрывается где-то в лесах Южно-Чешского края", - завершил свой рассказ поручик Байцура.