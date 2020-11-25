https://ria.ru/20201125/ogranicheniya-1586236682.html
В Кремле оценили результаты ограничительных мер из-за COVID-19 в регионах
В Кремле оценили результаты ограничительных мер из-за COVID-19 в регионах
Ограничительные меры по коронавирусу в регионах РФ дают результаты, хотя динамика пока разнонаправленная, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:40
2020-11-25T12:40
2020-11-25T12:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585547920_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_812c6329fd47ee1242e84f65620fba7a.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в регионах РФ дают результаты, хотя динамика пока разнонаправленная, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Принимаются определенные меры, меры точечные, не связанные с полным закрытием, не связанные с локдауном. Эти меры в определенных регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии там сокращается. В других регионах динамика разнонаправленная, скажем так, где-то падает интенсивность, где-то продолжает расти. Это реальность, с которой нам надо жить, это реальность, которая заставляет федеральные власти, региональные власти работать в круглосуточном режиме", - сказал Песков.Он добавил, что в условиях пандемии невозможно избежать ее влияния на настроение общества."Есть и федеральный план, и работа губернаторов на местах, все это реализуется. Именно это не позволяет случиться коллапсу здравоохранения, именно это позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе", - подчеркнул Песков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585547920_0:0:2731:2048_1400x0_80_0_0_75448bf93698c1db3fe2817d2a806837.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Ограничительные меры по коронавирусу в регионах РФ дают результаты, хотя динамика пока разнонаправленная, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Принимаются определенные меры, меры точечные, не связанные с полным закрытием, не связанные с локдауном. Эти меры в определенных регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии там сокращается. В других регионах динамика разнонаправленная, скажем так, где-то падает интенсивность, где-то продолжает расти. Это реальность, с которой нам надо жить, это реальность, которая заставляет федеральные власти, региональные власти работать в круглосуточном режиме", - сказал Песков.
Он добавил, что в условиях пандемии невозможно избежать ее влияния на настроение общества.
"Есть и федеральный план, и работа губернаторов на местах, все это реализуется. Именно это не позволяет случиться коллапсу здравоохранения, именно это позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе", - подчеркнул Песков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.