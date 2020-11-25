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В Кремле оценили результаты ограничительных мер из-за COVID-19 в регионах

В Кремле оценили результаты ограничительных мер из-за COVID-19 в регионах

Ограничительные меры по коронавирусу в регионах РФ дают результаты, хотя динамика пока разнонаправленная, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:40

2020-11-25T12:40

2020-11-25T12:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в регионах РФ дают результаты, хотя динамика пока разнонаправленная, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Принимаются определенные меры, меры точечные, не связанные с полным закрытием, не связанные с локдауном. Эти меры в определенных регионах дают свои результаты, и динамика распространения пандемии там сокращается. В других регионах динамика разнонаправленная, скажем так, где-то падает интенсивность, где-то продолжает расти. Это реальность, с которой нам надо жить, это реальность, которая заставляет федеральные власти, региональные власти работать в круглосуточном режиме", - сказал Песков.Он добавил, что в условиях пандемии невозможно избежать ее влияния на настроение общества."Есть и федеральный план, и работа губернаторов на местах, все это реализуется. Именно это не позволяет случиться коллапсу здравоохранения, именно это позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе", - подчеркнул Песков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, общество