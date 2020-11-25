https://ria.ru/20201125/odezhda-1586187378.html

Российские ученые научились печатать одежду на 3D-принтере

Российские ученые научились печатать одежду на 3D-принтере

Российские ученые научились создавать одежду с помощью 3D-принтера, сообщили РИА Новости в пресс-офисе проекта "Инжиниринг и инновации" (занимается поддержкой... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T05:03

2020-11-25T05:03

2020-11-25T05:03

риа наука

россия

технологии

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские ученые научились создавать одежду с помощью 3D-принтера, сообщили РИА Новости в пресс-офисе проекта "Инжиниринг и инновации" (занимается поддержкой деятельности инжиниринговых центров при российских вузах).Напечатанная на 3D-принтере одежда, по мнению ученых, подойдет для повседневной носки. "По трем ключевым параметрам, определяющим эксплуатационные свойства, – растяжению, жесткости и изгибу – наши ткани, полученные на 3D-принтере, совпадают с текстильными материалами", - процитировали в пресс-офисе слова руководителя инжинирингового центра Игоря Тюрина.В ходе экспериментов с 3D-принтерами, по словам Тюрина, инженерам удалось создать новую технологию печати одежды. Для получения подходящего паттерна (аналога переплетения нитей) термопластичного полиуретана ученые использовали печать по технологии FDM (fused deposition modeling, моделирование методом послойного наплавления). Такая технология пригодна для широкого пользования благодаря низкой цене и доступности.В пресс-офисе также добавили, что напечатанный в ходе эксперимента материал прошел испытания на прочность (на растяжение, на изгиб, на жесткость).

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/3d-printer-1583158731.html

https://ria.ru/20200725/1574896082.html

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россия, технологии