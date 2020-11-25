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Российские ученые научились печатать одежду на 3D-принтере
Российские ученые научились печатать одежду на 3D-принтере
Российские ученые научились создавать одежду с помощью 3D-принтера, сообщили РИА Новости в пресс-офисе проекта "Инжиниринг и инновации" (занимается поддержкой... РИА Новости, 25.11.2020
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риа наука
россия
технологии
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские ученые научились создавать одежду с помощью 3D-принтера, сообщили РИА Новости в пресс-офисе проекта "Инжиниринг и инновации" (занимается поддержкой деятельности инжиниринговых центров при российских вузах).Напечатанная на 3D-принтере одежда, по мнению ученых, подойдет для повседневной носки. "По трем ключевым параметрам, определяющим эксплуатационные свойства, – растяжению, жесткости и изгибу – наши ткани, полученные на 3D-принтере, совпадают с текстильными материалами", - процитировали в пресс-офисе слова руководителя инжинирингового центра Игоря Тюрина.В ходе экспериментов с 3D-принтерами, по словам Тюрина, инженерам удалось создать новую технологию печати одежды. Для получения подходящего паттерна (аналога переплетения нитей) термопластичного полиуретана ученые использовали печать по технологии FDM (fused deposition modeling, моделирование методом послойного наплавления). Такая технология пригодна для широкого пользования благодаря низкой цене и доступности.В пресс-офисе также добавили, что напечатанный в ходе эксперимента материал прошел испытания на прочность (на растяжение, на изгиб, на жесткость).
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россия, технологии

Российские ученые научились печатать одежду на 3D-принтере

05:03 25.11.2020
 
© Depositphotos / stokkete3D-печать
3D-печать - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские ученые научились создавать одежду с помощью 3D-принтера, сообщили РИА Новости в пресс-офисе проекта "Инжиниринг и инновации" (занимается поддержкой деятельности инжиниринговых центров при российских вузах).
"Специалисты Инжинирингового центра инновационных материалов и технологий легкой промышленности РГУ им. Косыгина создали на 3D-принтере одежду из термопластичного полиуретана (его техническое название TPU 92A-1), приблизив характеристики изделий к таковым у привычного текстиля", - отметили в пресс-службе. Образцы одежды планируется представить на выставке Вузпромэкспо-2020 в декабре.
Напечатанная на 3D-принтере одежда, по мнению ученых, подойдет для повседневной носки. "По трем ключевым параметрам, определяющим эксплуатационные свойства, – растяжению, жесткости и изгибу – наши ткани, полученные на 3D-принтере, совпадают с текстильными материалами", - процитировали в пресс-офисе слова руководителя инжинирингового центра Игоря Тюрина.
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В ходе экспериментов с 3D-принтерами, по словам Тюрина, инженерам удалось создать новую технологию печати одежды. Для получения подходящего паттерна (аналога переплетения нитей) термопластичного полиуретана ученые использовали печать по технологии FDM (fused deposition modeling, моделирование методом послойного наплавления). Такая технология пригодна для широкого пользования благодаря низкой цене и доступности.
"Технология FDM не позволяет сделать структуры плетения, как у ткани, так как нити слипнутся. Такие структуры можно реализовать с помощью лазера, но стоимость полученного материала в этом случае многократно возрастет. Образец 10х10 сантиметров стоит 60-70 рублей в случае использования технология FDM, а сделанный лазером образец того же размера обойдется уже в 5 тысяч рублей", – ссылаются на Тюрина в пресс-службе.
В пресс-офисе также добавили, что напечатанный в ходе эксперимента материал прошел испытания на прочность (на растяжение, на изгиб, на жесткость).
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