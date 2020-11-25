https://ria.ru/20201125/obvinenie-1586204571.html
Взявшему детей в заложники петербуржцу предъявили обвинение
Взявшему детей в заложники петербуржцу предъявили обвинение
Обвинение в незаконном лишении свободы предъявили мужчине, удерживавшему шесть детей в квартире в пригороде Петербурга Колпино, сообщает в среду городское... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:14
2020-11-25T10:14
2020-11-25T10:29
захват заложников в колпино
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Обвинение в незаконном лишении свободы предъявили мужчине, удерживавшему шесть детей в квартире в пригороде Петербурга Колпино, сообщает в среду городское управление СК РФ."В Санкт-Петербурге мужчине предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы шестерых детей", - сказано в релизе.Следствие будет добиваться в суде его заключения в СИЗО на время расследования. Назначена экспертиза, призванная оценить психологическое состояние мужчины в момент ЧП, а также другие исследования.Громкая история произошла накануне днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей.По предварительной информации, он приходится биологическим отцом двум из них. Откуда же в квартире взялись другие дети, неясно. Никаких требований мужчина не выдвигал. При этом местные власти отмечали, что семья малообеспеченная, а отец семейства состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Кричи громче": мужчина несколько часов удерживал детей в заложниках
38-летний Денис Бельтюков взял в заложники шестерых детей и угрожал убить их. Инцидент произошел 24 ноября в районе Колпино. Мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере и принимал антидепрессанты. Семья переехала в Санкт-Петербург из Архангельской области два года назад и испытывала финансовые трудности. Днем в полицию обратилась жена Бельтюкова, когда не смогла попасть в квартиру. К дому была направлена спецгруппа. Спустя несколько часов мужчина сдался и отпустил детей. Никто из них не пострадал.
2020-11-25T10:14
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PT1M49S
РИА Новости
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РИА Новости
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захват заложников в колпино, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости.
Обвинение в незаконном лишении свободы предъявили мужчине, удерживавшему шесть детей в квартире в пригороде Петербурга Колпино
, сообщает в среду городское управление СК
РФ.
"В Санкт-Петербурге
мужчине предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы шестерых детей", - сказано в релизе.
Следствие будет добиваться в суде его заключения в СИЗО на время расследования. Назначена экспертиза, призванная оценить психологическое состояние мужчины в момент ЧП, а также другие исследования.
Громкая история произошла накануне днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей.
По предварительной информации, он приходится биологическим отцом двум из них. Откуда же в квартире взялись другие дети, неясно. Никаких требований мужчина не выдвигал. При этом местные власти отмечали, что семья малообеспеченная, а отец семейства состоял на учете в психоневрологическом диспансере.