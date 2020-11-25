https://ria.ru/20201125/nozh-1586190435.html

На Сахалине школьник напал с ножом на одноклассника

На Сахалине школьник напал с ножом на одноклассника

Восьмилетний школьник из Южно-Сахалинска порезал ножом одноклассника, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба областного управления... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T07:11

2020-11-25T07:11

2020-11-25T07:36

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Восьмилетний школьник из Южно-Сахалинска порезал ножом одноклассника, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба областного управления Следственного комитета РФ.По данным следователей, во вторник вечером восьмилетний мальчик пришел в гости к своему однокласснику. Пока родители были на работе, мальчики смотрели мультфильмы и играли с планшетом. Во время игры они поссорились, после чего гость нанес не менее четырех ударов в область грудной клетки хозяину квартиры. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где он был прооперирован.По данному факту проверку организовала прокуратура."В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

https://ria.ru/20200904/napadenie-1576778204.html

южно-сахалинск

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южно-сахалинск, происшествия