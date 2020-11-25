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На Сахалине школьник напал с ножом на одноклассника
На Сахалине школьник напал с ножом на одноклассника
Восьмилетний школьник из Южно-Сахалинска порезал ножом одноклассника, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба областного управления... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T07:11
2020-11-25T07:11
2020-11-25T07:36
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Восьмилетний школьник из Южно-Сахалинска порезал ножом одноклассника, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба областного управления Следственного комитета РФ.По данным следователей, во вторник вечером восьмилетний мальчик пришел в гости к своему однокласснику. Пока родители были на работе, мальчики смотрели мультфильмы и играли с планшетом. Во время игры они поссорились, после чего гость нанес не менее четырех ударов в область грудной клетки хозяину квартиры. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где он был прооперирован.По данному факту проверку организовала прокуратура."В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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южно-сахалинск, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости.
Восьмилетний школьник из Южно-Сахалинска
порезал ножом одноклассника, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду пресс-служба областного управления Следственного комитета РФ.
"Следственным отделом по Южно-Сахалинску СУСК по Сахалинской области по сообщению о госпитализации в областную детскую больницу восьмилетнего мальчика с проникающим ранением грудной клетки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. "б, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, с применением предметов, используемых в качестве оружия", - говорится в сообщении.
По данным следователей, во вторник вечером восьмилетний мальчик пришел в гости к своему однокласснику. Пока родители были на работе, мальчики смотрели мультфильмы и играли с планшетом. Во время игры они поссорились, после чего гость нанес не менее четырех ударов в область грудной клетки хозяину квартиры. Потерпевший доставлен в медицинское учреждение, где он был прооперирован.
По данному факту проверку организовала прокуратура.
"В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.