ОП попросила Мишустина ввести дополнительные меры поддержки НКО
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общественная палата РФ (ОП РФ) призывает ввести дополнительные меры поддержки некоммерческих организаций (НКО), соответствующие предложения направлены председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщили в пресс-службе ОП РФ.
"Общественная палата РФ направила в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина предложения по мерам поддержки социально ориентированных (СО) НКО в условиях продолжающейся пандемии", - рассказали журналистам в пресс-службе.
ОП РФ предлагает, в частности, продлить сроки обращения социально ориентированных НКО за льготными кредитами на возобновление деятельности по ставке 2% до 1 мая 2021 года и изменить условия погашения этих кредитов, расширить сроки предоставления субсидии на мероприятия по профилактике коронавируса и распространить субсидию на частные образовательные организации и некоммерческие организации, включенные в реестр СО НКО и реестр наиболее пострадавших НКО, а также распространить применение особенностей государственного и муниципального контроля в отношении НКО на 2021 год.
Среди инициатив палаты приостановление обязательного аудита за 2020 год до 1 января 2022 года, списание 50% подлежащих начислению сумм налогов и страховых взносов для социально ориентированных НКО, включенных в реестры Минэкономразвития, за первый квартал 2021 года и продление отсрочки уплаты по договорам аренды федерального имущества до 1 октября 2021 года.
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ОП РФ попросила Мишустина продлить до 1 января 2022 года право осуществления правительством РФ полномочий по начислению и взысканию неустойки за несвоевременное или не полностью исполненное обязательство по оплате коммунальных услуг и распространить на все социально ориентированные НКО, включенные в реестры Минэкономразвития, право на пониженные тарифы страховых взносов.
"Сейчас общественный запрос на поддержку со стороны НКО продолжает расти на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Необходимо ввести дополнительные меры поддержки НКО и волонтеров, которые позволят оказывать помощь всем нуждающимся", - прокомментировала предложения глава ОП РФ Лидия Михеева, слова которой цитирует пресс-служба.
Осенний всплеск пандемии, как подчеркнула председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, привел к резкому росту числа запросов граждан о помощи. "…Появилась острая необходимость помочь тем, кто "невидим": заболел, не может покинуть дом и не способен к самообслуживанию или находится в учреждении, или нуждается в психологической поддержке. Чтобы НКО смогли ответить на эти запросы, им надо "помочь помогать": снизить бремя административной и налоговой нагрузки, приобрести средства дезинфекции и индивидуальной защиты", - цитирует пресс-служба слова Тополевой-Солдуновой.