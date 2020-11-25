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ОП попросила Мишустина ввести дополнительные меры поддержки НКО
ОП попросила Мишустина ввести дополнительные меры поддержки НКО
Общественная палата РФ (ОП РФ) призывает ввести дополнительные меры поддержки некоммерческих организаций (НКО), соответствующие предложения направлены... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:12
2020-11-25T10:12
россия
лидия михеева
елена тополева-солдунова
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общественная палата РФ (ОП РФ) призывает ввести дополнительные меры поддержки некоммерческих организаций (НКО), соответствующие предложения направлены председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщили в пресс-службе ОП РФ."Общественная палата РФ направила в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина предложения по мерам поддержки социально ориентированных (СО) НКО в условиях продолжающейся пандемии", - рассказали журналистам в пресс-службе.ОП РФ предлагает, в частности, продлить сроки обращения социально ориентированных НКО за льготными кредитами на возобновление деятельности по ставке 2% до 1 мая 2021 года и изменить условия погашения этих кредитов, расширить сроки предоставления субсидии на мероприятия по профилактике коронавируса и распространить субсидию на частные образовательные организации и некоммерческие организации, включенные в реестр СО НКО и реестр наиболее пострадавших НКО, а также распространить применение особенностей государственного и муниципального контроля в отношении НКО на 2021 год.Среди инициатив палаты приостановление обязательного аудита за 2020 год до 1 января 2022 года, списание 50% подлежащих начислению сумм налогов и страховых взносов для социально ориентированных НКО, включенных в реестры Минэкономразвития, за первый квартал 2021 года и продление отсрочки уплаты по договорам аренды федерального имущества до 1 октября 2021 года.ОП РФ попросила Мишустина продлить до 1 января 2022 года право осуществления правительством РФ полномочий по начислению и взысканию неустойки за несвоевременное или не полностью исполненное обязательство по оплате коммунальных услуг и распространить на все социально ориентированные НКО, включенные в реестры Минэкономразвития, право на пониженные тарифы страховых взносов."Сейчас общественный запрос на поддержку со стороны НКО продолжает расти на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Необходимо ввести дополнительные меры поддержки НКО и волонтеров, которые позволят оказывать помощь всем нуждающимся", - прокомментировала предложения глава ОП РФ Лидия Михеева, слова которой цитирует пресс-служба.Осенний всплеск пандемии, как подчеркнула председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, привел к резкому росту числа запросов граждан о помощи. "…Появилась острая необходимость помочь тем, кто "невидим": заболел, не может покинуть дом и не способен к самообслуживанию или находится в учреждении, или нуждается в психологической поддержке. Чтобы НКО смогли ответить на эти запросы, им надо "помочь помогать": снизить бремя административной и налоговой нагрузки, приобрести средства дезинфекции и индивидуальной защиты", - цитирует пресс-служба слова Тополевой-Солдуновой.
https://ria.ru/20201123/sredstva-1585996088.html
https://ria.ru/20201114/finansirovanie-1584638711.html
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россия, лидия михеева, елена тополева-солдунова, михаил мишустин, общество

ОП попросила Мишустина ввести дополнительные меры поддержки НКО

10:12 25.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Общественная палата РФ (ОП РФ) призывает ввести дополнительные меры поддержки некоммерческих организаций (НКО), соответствующие предложения направлены председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщили в пресс-службе ОП РФ.
"Общественная палата РФ направила в адрес председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина предложения по мерам поддержки социально ориентированных (СО) НКО в условиях продолжающейся пандемии", - рассказали журналистам в пресс-службе.
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ОП РФ предлагает, в частности, продлить сроки обращения социально ориентированных НКО за льготными кредитами на возобновление деятельности по ставке 2% до 1 мая 2021 года и изменить условия погашения этих кредитов, расширить сроки предоставления субсидии на мероприятия по профилактике коронавируса и распространить субсидию на частные образовательные организации и некоммерческие организации, включенные в реестр СО НКО и реестр наиболее пострадавших НКО, а также распространить применение особенностей государственного и муниципального контроля в отношении НКО на 2021 год.
Среди инициатив палаты приостановление обязательного аудита за 2020 год до 1 января 2022 года, списание 50% подлежащих начислению сумм налогов и страховых взносов для социально ориентированных НКО, включенных в реестры Минэкономразвития, за первый квартал 2021 года и продление отсрочки уплаты по договорам аренды федерального имущества до 1 октября 2021 года.
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ОП РФ попросила Мишустина продлить до 1 января 2022 года право осуществления правительством РФ полномочий по начислению и взысканию неустойки за несвоевременное или не полностью исполненное обязательство по оплате коммунальных услуг и распространить на все социально ориентированные НКО, включенные в реестры Минэкономразвития, право на пониженные тарифы страховых взносов.
"Сейчас общественный запрос на поддержку со стороны НКО продолжает расти на фоне сложной эпидемиологической ситуации. Необходимо ввести дополнительные меры поддержки НКО и волонтеров, которые позволят оказывать помощь всем нуждающимся", - прокомментировала предложения глава ОП РФ Лидия Михеева, слова которой цитирует пресс-служба.
Осенний всплеск пандемии, как подчеркнула председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова, привел к резкому росту числа запросов граждан о помощи. "…Появилась острая необходимость помочь тем, кто "невидим": заболел, не может покинуть дом и не способен к самообслуживанию или находится в учреждении, или нуждается в психологической поддержке. Чтобы НКО смогли ответить на эти запросы, им надо "помочь помогать": снизить бремя административной и налоговой нагрузки, приобрести средства дезинфекции и индивидуальной защиты", - цитирует пресс-служба слова Тополевой-Солдуновой.
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РоссияЛидия МихееваЕлена Тополева-СолдуноваМихаил МишустинОбщество
 
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