https://ria.ru/20201125/nesterov-1586210316.html
Икона Нестерова станет топ-лотом торгов Bonhams в Лондоне
Икона Нестерова станет топ-лотом торгов Bonhams в Лондоне
Икона "Спас Нерукотворный" Михаила Нестерова обещает стать топ-лотом "русских" торгов аукционного дома Bonhams, которые пройдут в среду в Лондоне. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:47
2020-11-25T10:47
2020-11-25T10:57
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
михаил нестеров
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40868/17/408681788_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_b791dc9f2cc20aa9dbff7bc298842284.jpg
ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Икона "Спас Нерукотворный" Михаила Нестерова обещает стать топ-лотом "русских" торгов аукционного дома Bonhams, которые пройдут в среду в Лондоне.Икона является уменьшенной копией работы Нестерова на западном фасаде Церкви Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители и оценивается в 80–100 тысяч фунтов стерлингов."Натюрморт с рыбой и цветами" Михаила Ларионова оценивается в 60–80 тысяч фунтов стерлингов."Стяг со Спасом Нерукотворным из Оружейной палаты Московского Кремля: эскиз к "Покорению Сибири Ермаком Тимофеевичем" Василия Сурикова выставлен на торги с эстимейтом 60–70 тысяч фунтов стерлингов.Картина живущей в Лондоне художницы Симы Васильевой "Древо жизни", выполненная на дереве, "в лицах" рассказывает историю ее семьи, в которой соединились русская и еврейская ветви. Произведение оценивается в 10–12 тысяч фунтов стерлингов.В секции декоративно-прикладного искусства специалисты аукционного дома возлагают большие надежды на часы фирмы Фаберже, которые, предположительно, некогда стояли в частных апартаментах императрицы Александры Федоровны. Часы оцениваются в 60–80 тысяч фунтов стерлингов."Спас Нерукотворный – это важная работа одного из самых чтимых русских художников. Он является топ-лотом аукциона, отражающего широту и глубину русского искусства во всех его проявлениях, от важного и интригующего наброска Сурикова до великолепных часов Фаберже", - прокомментировала предстоящие торги глава русского отдела Bonhams Дарья Христова.
https://ria.ru/20140411/1003450184.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40868/17/408681788_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_0cc64f1df50829825248d058cf556b3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, михаил нестеров, лондон
ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Икона "Спас Нерукотворный" Михаила Нестерова обещает стать топ-лотом "русских" торгов аукционного дома Bonhams, которые пройдут в среду в Лондоне.
Икона является уменьшенной копией работы Нестерова на западном фасаде Церкви Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители и оценивается в 80–100 тысяч фунтов стерлингов.
"Натюрморт с рыбой и цветами" Михаила Ларионова оценивается в 60–80 тысяч фунтов стерлингов.
"Стяг со Спасом Нерукотворным из Оружейной палаты Московского Кремля: эскиз к "Покорению Сибири Ермаком Тимофеевичем" Василия Сурикова выставлен на торги с эстимейтом 60–70 тысяч фунтов стерлингов.
Картина живущей в Лондоне художницы Симы Васильевой "Древо жизни", выполненная на дереве, "в лицах" рассказывает историю ее семьи, в которой соединились русская и еврейская ветви. Произведение оценивается в 10–12 тысяч фунтов стерлингов.
В секции декоративно-прикладного искусства специалисты аукционного дома возлагают большие надежды на часы фирмы Фаберже, которые, предположительно, некогда стояли в частных апартаментах императрицы Александры Федоровны. Часы оцениваются в 60–80 тысяч фунтов стерлингов.
"Спас Нерукотворный – это важная работа одного из самых чтимых русских художников. Он является топ-лотом аукциона, отражающего широту и глубину русского искусства во всех его проявлениях, от важного и интригующего наброска Сурикова до великолепных часов Фаберже", - прокомментировала предстоящие торги глава русского отдела Bonhams Дарья Христова.