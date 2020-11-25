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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201125/nesterov-1586210316.html
Икона Нестерова станет топ-лотом торгов Bonhams в Лондоне
Икона Нестерова станет топ-лотом торгов Bonhams в Лондоне
Икона "Спас Нерукотворный" Михаила Нестерова обещает стать топ-лотом "русских" торгов аукционного дома Bonhams, которые пройдут в среду в Лондоне. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T10:47
2020-11-25T10:57
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
михаил нестеров
лондон
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ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Икона "Спас Нерукотворный" Михаила Нестерова обещает стать топ-лотом "русских" торгов аукционного дома Bonhams, которые пройдут в среду в Лондоне.Икона является уменьшенной копией работы Нестерова на западном фасаде Церкви Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители и оценивается в 80–100 тысяч фунтов стерлингов."Натюрморт с рыбой и цветами" Михаила Ларионова оценивается в 60–80 тысяч фунтов стерлингов."Стяг со Спасом Нерукотворным из Оружейной палаты Московского Кремля: эскиз к "Покорению Сибири Ермаком Тимофеевичем" Василия Сурикова выставлен на торги с эстимейтом 60–70 тысяч фунтов стерлингов.Картина живущей в Лондоне художницы Симы Васильевой "Древо жизни", выполненная на дереве, "в лицах" рассказывает историю ее семьи, в которой соединились русская и еврейская ветви. Произведение оценивается в 10–12 тысяч фунтов стерлингов.В секции декоративно-прикладного искусства специалисты аукционного дома возлагают большие надежды на часы фирмы Фаберже, которые, предположительно, некогда стояли в частных апартаментах императрицы Александры Федоровны. Часы оцениваются в 60–80 тысяч фунтов стерлингов."Спас Нерукотворный – это важная работа одного из самых чтимых русских художников. Он является топ-лотом аукциона, отражающего широту и глубину русского искусства во всех его проявлениях, от важного и интригующего наброска Сурикова до великолепных часов Фаберже", - прокомментировала предстоящие торги глава русского отдела Bonhams Дарья Христова.
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новости - религия и мировоззрение, михаил нестеров, лондон

Икона Нестерова станет топ-лотом торгов Bonhams в Лондоне

10:47 25.11.2020 (обновлено: 10:57 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Икона "Спас Нерукотворный" Михаила Нестерова обещает стать топ-лотом "русских" торгов аукционного дома Bonhams, которые пройдут в среду в Лондоне.
Икона является уменьшенной копией работы Нестерова на западном фасаде Церкви Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители и оценивается в 80–100 тысяч фунтов стерлингов.
"Натюрморт с рыбой и цветами" Михаила Ларионова оценивается в 60–80 тысяч фунтов стерлингов.
"Стяг со Спасом Нерукотворным из Оружейной палаты Московского Кремля: эскиз к "Покорению Сибири Ермаком Тимофеевичем" Василия Сурикова выставлен на торги с эстимейтом 60–70 тысяч фунтов стерлингов.
Аукцион русской иконы из собрания Лоуренса Штейнгардта, третьего посла США в СССР (1939-41 гг) - РИА Новости, 1920, 11.04.2014
11 апреля 2014, 08:40
Иконы из коллекции экс-посла США в СССР ушли с аукциона за $1,3 млнСамым дорогим лотом торгов стал камерный домашний иконостас, в котором по чинам выстроены образы канонизированных русских святых. Первоначально эта икона была оценена торговым домом в 25 тысяч долларов, окончательная цена составила 245 тысяч долларов США.
Картина живущей в Лондоне художницы Симы Васильевой "Древо жизни", выполненная на дереве, "в лицах" рассказывает историю ее семьи, в которой соединились русская и еврейская ветви. Произведение оценивается в 10–12 тысяч фунтов стерлингов.
В секции декоративно-прикладного искусства специалисты аукционного дома возлагают большие надежды на часы фирмы Фаберже, которые, предположительно, некогда стояли в частных апартаментах императрицы Александры Федоровны. Часы оцениваются в 60–80 тысяч фунтов стерлингов.
"Спас Нерукотворный – это важная работа одного из самых чтимых русских художников. Он является топ-лотом аукциона, отражающего широту и глубину русского искусства во всех его проявлениях, от важного и интригующего наброска Сурикова до великолепных часов Фаберже", - прокомментировала предстоящие торги глава русского отдела Bonhams Дарья Христова.
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеМихаил НестеровЛондон
 
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