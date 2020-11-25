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Цена барреля нефти марки Brent превысила 49 долларов впервые с марта
Цена барреля нефти марки Brent превысила 49 долларов впервые с марта
Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше 49 долларов за баррель впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T21:58
2020-11-25T23:06
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше 49 долларов за баррель впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 21:43 мск цена февральских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 2,05%, до 48,76 доллара за баррель, а январских — на 2,44%, до 49,03 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть WTI повышались на 2,56%, до 4,606 доллара за баррель. Вечером в среду мировые цены на нефть растут на 2-2,5% на фоне сильной статистики по запасам в США. Так, за неделю, завершившуюся 20 ноября, коммерческие запасы черного золота в Штатах — исключая стратегический резерв — сократились на 0,8 миллиона баррелей, хотя ожидался рост на 0,1 миллиона.Поддерживают ожидания по спросу и новости о разработках вакцин от коронавируса. Эффективность уже нескольких препаратов от COVID-19 оценивают как высокую, что вызывает у инвесторов надежды на восстановление мировой экономики на фоне второй волны пандемии.В марте нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. С 1 апреля сняли ограничения на добычу сырья в странах — участницах прежнего альянса. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом: открывшись на уровне 50,25 доллара за баррель, цена марки Brent завершила день падением на девять процентов — до 45,29 доллара. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.
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цены на нефть, весь мир, опек, brent, сша, в мире, экономика

Цена барреля нефти марки Brent превысила 49 долларов впервые с марта

21:58 25.11.2020 (обновлено: 23:06 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась выше 49 долларов за баррель впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21:43 мск цена февральских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 2,05%, до 48,76 доллара за баррель, а январских — на 2,44%, до 49,03 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть WTI повышались на 2,56%, до 4,606 доллара за баррель.
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Вечером в среду мировые цены на нефть растут на 2-2,5% на фоне сильной статистики по запасам в США. Так, за неделю, завершившуюся 20 ноября, коммерческие запасы черного золота в Штатах — исключая стратегический резерв — сократились на 0,8 миллиона баррелей, хотя ожидался рост на 0,1 миллиона.
Поддерживают ожидания по спросу и новости о разработках вакцин от коронавируса. Эффективность уже нескольких препаратов от COVID-19 оценивают как высокую, что вызывает у инвесторов надежды на восстановление мировой экономики на фоне второй волны пандемии.
В марте нефтяные котировки резко упали после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи черного золота, ни о его продлении. С 1 апреля сняли ограничения на добычу сырья в странах — участницах прежнего альянса. Цены на нефть отреагировали на итоги встречи обвалом: открывшись на уровне 50,25 доллара за баррель, цена марки Brent завершила день падением на девять процентов — до 45,29 доллара. Только за март нефть подешевела более чем в два раза.
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